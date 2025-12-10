龐貝古城揭古羅馬混凝土牆具自我修復能力 能自動修補裂縫

科學家在意大利龐貝古城(Pompeii)遺址發現一處因公元79年維蘇威火山爆發被火山灰掩埋、凍結在時間中的工地，從而發現古羅馬混凝土製作的秘訣。這種建築材料耐用，甚至有自我修復能力，為當時的古羅馬建築帶來革命性變革。
這處工地施工當時，正逢維蘇威火山爆發，將龐貝城埋在火山灰和岩石之下。研究員發現一些牆壁仍未完工的房間，也有預先混合的乾料堆以及用於稱量及測量的工具，供混凝土製作之用。
在古羅馬時期，混凝土是不可缺少的建材，羅馬人用其建造競技場、圓頂神廟、公共浴場等大型建築以及水道和橋樑等。由於混凝土可在水下硬化，對港口和防波堤的建設也很重要。
羅馬人製作混凝土的確切方法一直存在爭論，龐貝最新發現顯示，羅馬人使用稱為「熱拌混合」(hot mixing)的技術，將生石灰與水及火山岩和火山灰混合，使其產生自然加熱的化學反應。
領導這項研究的美國麻省理工土木與環境工程教授馬西克(Admir Masic)表示：「龐貝保存了建築、材料，甚至連施工進行到哪一步的狀態，都精準地維持在火山爆發那一刻。與經過數百年修補或風化的完工建築不同，這個遺址捕捉的是施工過程本身。」
龐貝遺址的這些建築包括居住空間，也包括運作中的麵包坊，內有烤爐、洗穀盆和儲存空間。研究員指，熱拌混合技術有助混凝土的自我修復特性，使其可以化學性地修補裂縫。這種混凝土含有「石灰碎屑」，能在水滲入時溶解並重新結晶，修復裂縫。
馬西克說，羅馬人在公元前與公元1世紀開始將混凝土工業化，「這讓建築者得以建造巨大的整體結構、複雜的拱頂和圓頂，以及可在水下硬化的混凝土港口。混凝土根本上改變了能建造些甚麼，以及城市和基建的想像方式」。
對羅馬混凝土有新的了解，或許能為現代建築助上一臂之力。馬西克說：「現代混凝土通常缺乏自我修復能力，在我們追求更耐用、低維修的基建時，這點愈來愈重要……古代技術雖然無法取代現代標準，但其中揭示的原理，可用於設計下一代耐久、低碳的混凝土。」
這項研究周二(9日)於《自然通訊》(Nature Communications)期刊發表。