龐貝古城揭古羅馬混凝土牆具自我修復能力 能自動修補裂縫

科學家在意大利龐貝古城(Pompeii)遺址發現一處因公元79年維蘇威火山爆發被火山灰掩埋、凍結在時間中的工地，從而發現古羅馬混凝土製作的秘訣。這種建築材料耐用，甚至有自我修復能力，為當時的古羅馬建築帶來革命性變革。

這處工地施工當時，正逢維蘇威火山爆發，將龐貝城埋在火山灰和岩石之下。研究員發現一些牆壁仍未完工的房間，也有預先混合的乾料堆以及用於稱量及測量的工具，供混凝土製作之用。

在古羅馬時期，混凝土是不可缺少的建材，羅馬人用其建造競技場、圓頂神廟、公共浴場等大型建築以及水道和橋樑等。由於混凝土可在水下硬化，對港口和防波堤的建設也很重要。