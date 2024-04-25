一家八口點最貴餐食霸王餐　餐廳公開CCTV尋人竟有意外收穫

英國有一家八口早前到一間意大利餐廳用餐，點了菜單上最貴的東西，消費329英鎊(折合約3,200港元)，卻沒有結賬，並趁機走人，餐廳負責人心感不忿下決定公開相CCTV畫面「尋人」，並報警求助。警方獲報後展開追查，如今已逮到一對男女。事件同時引起公眾抱不平，紛紛前來幫襯支持，令廳餐食客人數急增三倍。

綜合報道，事發上周五(19日)晚上，一家八口共4名成人、4名小童前往Swansea意大利餐廳Bella Ciao，點了昂貴T骨牛扒、15支汽水、兩份甜品等，「埋單」總共329英鎊。他們以信用卡支付但不成功，便訛稱要取另一張卡還留下電話號碼，經理Tyrone Reese本著對人的信任給予方便，結果卻令他失望，但對方久久不回來「找數」，一打電話才發現號碼是假的，Tyrone心感不忿下決定公開CCTV畫面「尋人」，並報警求助。