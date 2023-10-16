《三人行》女星Suzanne Somers抗癌23年 77歲生日前一天乳腺癌去世

Suzanne Somers曾反對化療

Suzanne Somers的家人透過公關發表聲明表示，她患有乳腺癌超過23年的時間，她去世時，丈夫艾倫哈梅爾、兒子布魯斯和其他家人都在她身旁。

今年7月，Suzanne Somers在IG上分享她的乳腺癌復發的消息。當時她寫道，「就像任何癌症患者一樣，當你感到害怕時，它又回來了。我只能全副武裝，投入戰鬥。」她在接受《今夜娛樂》採訪時還樂觀表示，「這對我來說是熟悉的戰場，我非常堅強。」事實上，Suzanne Somers早於2000年就首次被診斷出罹患皮膚癌，當時她以無化學物質和有機生活方式來抗癌，面對強烈質疑。 她也曾因反對使用化療，引起美國癌症協會的批評。