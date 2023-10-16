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國際
2023-10-16 14:00:50

《三人行》女星Suzanne Somers抗癌23年 77歲生日前一天乳腺癌去世

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Suzanne Somers抗癌23年後，在77歲生日前一天去世（路透社）

Suzanne Somers抗癌23年後，在77歲生日前一天去世（路透社）

因演出熱門美國劇集《三人行》Three's Company 而走紅的美國資深女星蘇珊桑瑪斯(Suzanne Somers) ，因乳腺癌於15日上午於加州棕櫚泉的家中去世，享壽76歲。

Suzanne Somers曾反對化療

Suzanne Somers的家人透過公關發表聲明表示，她患有乳腺癌超過23年的時間，她去世時，丈夫艾倫哈梅爾、兒子布魯斯和其他家人都在她身旁。

今年7月，Suzanne Somers在IG上分享她的乳腺癌復發的消息。當時她寫道，「就像任何癌症患者一樣，當你感到害怕時，它又回來了。我只能全副武裝，投入戰鬥。」她在接受《今夜娛樂》採訪時還樂觀表示，「這對我來說是熟悉的戰場，我非常堅強。」事實上，Suzanne Somers早於2000年就首次被診斷出罹患皮膚癌，當時她以無化學物質和有機生活方式來抗癌，面對強烈質疑。 她也曾因反對使用化療，引起美國癌症協會的批評。

《三人行》女星Suzanne Somers驚傳生日前一天乳腺癌過世（路透社） 《三人行》女星Suzanne Somers驚傳生日前一天乳腺癌過世（路透社） 《三人行》女星Suzanne Somers驚傳生日前一天乳腺癌過世（路透社） 《三人行》女星Suzanne Somers驚傳生日前一天乳腺癌過世（路透社）

Suzanne Somers1946年出生於加州，父親是園丁，母親是醫療秘書。她曾經表示，自己的童年不是很美好，她的父親是個酒鬼，而且有家暴傾向。19 歲時，她在懷孕後嫁給了Bruce Somers，三年後離婚。隨後她遇見了現在的丈夫艾倫，並於1977年結婚。

Suzanne Somers於60年代末出道，到了70年代時就參演許多電視劇，最為人所知的角色是《三人行》的 Christmas "Chrissy" Snow。Suzanne Somers去世的日子剛好也是她77歲生日的前一天，據家人透露，她去世前精神很好，周圍都是家人，甚至還接受《人物》雜誌採訪，講述她的生日計劃。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

《三人行》是美國女星Suzanne Somers代表作（網上圖片） 《三人行》是美國女星Suzanne Somers代表作（網上圖片） 《三人行》是美國女星Suzanne Somers代表作（網上圖片） 《三人行》是美國女星Suzanne Somers（右）代表作（網上圖片）
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