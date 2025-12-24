《不被愛的狼》自我改變引發共鳴　聖誕廣告無AI爆紅(有片)

法國連鎖超市推出的聖誕廣告《不被愛的狼》近日在全球爆紅，這段完全沒有使用AI的動畫短片，以童話中的肉食系代表「大野狼」努力嘗試蔬食飲食、尋求接納的故事，引發許多共鳴，在短短一週內觀看與分享次數達到10億人次。

綜合報道，法國連鎖超市「Intermarché」推出題為《不被愛的狼》(Le mal aimé)，主角竟是童話中的萬年反派大野狼，影片全長2分半鐘，故事開始時，由真實人類家庭帶入動畫情節，森林的動物們正準備迎接聖誕節，大野狼的出現嚇得動物們四散逃竄，大野狼清楚自己被誤解、疏遠，但牠受到刺蝟的啟發，決定不再狩獵，開始鑽研素食料理，雖然期間曾受到誘惑，或偶爾遭到誤會，始終不忘初心，聖誕夜，大野狼帶著親手製作的料理赴宴，想跟大家分享，融入彼此……。廣告公司Illogic Studios創意總監Julien Bon表示：「它填補了此刻大多數人生活中，所缺乏的東西，一點希望 一點團結，是一個關於凝聚人心，輕鬆愉快的故事。」