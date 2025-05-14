「世上最窮總統」生活簡樸棄禮遇 烏拉圭前總統穆希卡病逝享壽89歲　

烏拉圭前總統穆希卡（Jose Mujica）病逝，終年89歲。他在任期間推行進步改革，因生活簡樸被傳媒形容為「世上最窮總統」。

穆希卡早年加入極左翼游擊隊，曾被監禁近15年，軍政府倒台後從政。穆希卡2010年至2015年擔任烏拉圭總統，實現了經濟擴張，任內推行多項在當地具有開創性的公民自由議題，包括簽署容許同性婚姻和懷孕早期墮胎的法律，並支持大麻銷售合法化，在當時非常破格，被譽為拉丁美洲進步政策的先驅，也成為烏拉圭最受歡迎的總統之一，民調支持率一度達到六成。

有別與一般國家元首，穆希卡摒棄幾乎所有總統禮遇，生活簡樸，作風謙遜，不穿正式西裝，拒絕入住官邸，並駕駛福士汽車的甲蟲車代步，居於首都郊區一個農場，捐出九成總統薪金，被傳媒形容為「世上最窮總統」，他深受烏拉圭民眾愛戴，但本人不喜歡這個稱號：「我不是貧窮的總統，窮人是那些需要很多東西的人。我的生活不需要太多（物質），我過的是我的大多數人民的生活。」

確診食道癌年初停治療

穆希卡於2024年確診食道癌，今年初癌細胞擴散後決定停止治療，婉拒所有採訪，選擇回到農場度過最後時光，最終在日前病逝。他立下遺願，希望過世後安葬於自家農場，與他的狗相伴。

