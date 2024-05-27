「世上被捕最多次」男子去世 一生被拘1300次囚6000天

美國肯塔基州被譽為「世上被捕最多次」的老翁亨利（Henry Earl） ，於上周去世，享壽74歲。他一生中被捕超過1300次，在監獄中累計待了超過6,000天(網上圖片)

美國肯塔基州被譽為「世上被捕最多次」的老翁亨利（Henry Earl） ，於上周去世，終年74歲。他一生中被捕超過1,300次，在監獄中累計待了超過6,000天，原來是與他的生活困境相關，大部分案件均涉及酗酒。

18歲失去養母 大部分案件涉及酗酒

亨利在18歲時失去養母，及後養成了酗酒的習慣。1969年，他因酒醉後上班而被汽車旅館開除，就再也沒有做過正經工作；1970年7月，年僅20歲的他因非法持有武器首次被警方拘捕，開始成為警局拘留所和監獄的「常客」。

肯塔基州政府記錄顯示，他被警方拘捕超過1,300次。在監獄裡度過了超過6,000天。案底纍纍的他甚至被電視節目《Jimmy Kimmel Live》邀請上節目，但因坐牢無法出席。亨利第1,000次被捕是在2008年，因酒精中毒被發現昏倒在別人家的後門，最後一次被捕是在2017年4月，因在公共場所酒醉被關進監獄。