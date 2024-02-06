「世界最性感」女棋手遭11歲對手KO IG放負：要一周時間才平復心情(多圖)

21歲的美籍加拿大女棋手博泰斯(Andrea Botez)以其美貌及曼妙身材，被譽為「世界最性感棋手」，近年在國際象棋棋壇大放異彩，連番奪冠。但最近卻遭遇重大挫敗，被年僅11歲的對手KO，「要花一周時間才能從失落中恢復」。

少年奪冠

英國《每日星報》報道，博泰斯從6歲開始跟隨姊姊習棋，7歲時參加美國國際象棋錦標賽，13歲年紀輕輕就贏得加拿大全國U8女子以及卑詩省女子國際象棋錦標賽冠軍。人靚加上棋藝出眾，讓她近年迅速成為棋壇焦點，更在網上爆紅，IG帳號61.8萬粉絲。