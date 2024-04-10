《五體不滿足》乙武洋匡參加東京第15區眾議院補選 已就出軌深刻反省

曾以自傳《五體不滿足》而廣為人知的日本肢障作家乙武洋匡，8日在東京召開記者會，宣布將以無黨籍身份參加日本東京第15區眾議院補選。
綜合日媒報導，乙武洋匡過去曾擔任東京都知事小池百合子領導的地方政黨「都民第一會」的副代表，此次也是受到該組織的推薦，自民黨決定不推出人選，將第15區禮讓給乙武洋匡。
乙武洋匡患先天性四肢缺損症
乙武洋匡患有先天性四肢缺損症（英文︰Tetra-amelia syndrome），一出生就沒有四肢，在家人與老師的幫助下，克服了許多身體上的不便完成學業，最後甚至拿到早稻田大學的政治經濟系學位，他曾表示參政是想「利用我的政治權力來幫助有需要的人。」
不過也有不少人對於他過去的桃色新聞記憶猶新，要如何重獲民眾的支持？乙武洋匡表示，「我已深刻的反省，過去有愧大家的信任，我想再次道歉。」不過他仍然想要為自己辯駁，指出當時新聞說乙武洋匡同一時間一次出軌5女，但乙武洋匡指事實並非如此，而是在15年的婚姻中共有5次出軌，後來已離婚。
乙武洋匡記者會60名記者出席
目前，東京15區眾議院補選共有7名候選人，競爭相當激烈，不過乙武洋匡的出馬受到日本傳媒矚目，記者會上就有多達35家媒體、60名記者出席。
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