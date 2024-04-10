《五體不滿足》乙武洋匡參加東京第15區眾議院補選 已就出軌深刻反省

曾以自傳《五體不滿足》而廣為人知的日本肢障作家乙武洋匡，8日在東京召開記者會，宣布將以無黨籍身份參加日本東京第15區眾議院補選。

綜合日媒報導，乙武洋匡過去曾擔任東京都知事小池百合子領導的地方政黨「都民第一會」的副代表，此次也是受到該組織的推薦，自民黨決定不推出人選，將第15區禮讓給乙武洋匡。