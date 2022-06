「任何有卵巢者都有機會患卵巢癌」英公立醫院為政治正確 指引勁蹺口遭嘲

在講求政治正確及男女平等的今天,避免使用性別歧視或性別定型的字眼無可厚非,但英國公立醫療系統「國民保健服務」(NHS)近日把官網內卵巢癌(ovarian cancer)、子宮癌(womb cancer)及子宮頸癌(cervical cancer)簡介中的「女性」(women)一字刪掉,令句子變得極為「蹺口」,引發網民熱議,不少人批評NHS矯枉過正,多此一舉。

英媒報道,NHS近日把重新整理官網內的女性癌症簡介,其中卵巢癌的簡介本來是「卵巢癌……是女性最常罹患的癌症之一」,「卵巢是位於下腹的一對細小器官……主要影響更年期後的女性(通常超過50歲),有時亦會影響較年輕女性」。

「任何有卵巢的人都有機會患卵巢癌」

新版本則去了「女性」字眼,變成︰「卵巢癌會影響兩個細小器官,其儲存了供孕育胎兒之用的卵子」,「任何有卵巢的人都有機會患卵巢癌(anyone with ovaries can get ovarian cancer),但它多數會影響50歲以上人士」。

「子宮頸癌是在子宮頸發現的癌症」

至於子宮癌的原版簡介,為「子宮癌是影響女性生殖系統的常見疾病。較為常見於過了更年期的女性」,本來非常順口,但改動後變成「子宮癌是影響子宮的癌症」(womb cancer is cancer that affects the womb),「子宮懷孕期間胎兒成長的地方」。如此類推,NHS對子宮頸癌的新簡介,劈頭第一句是「子宮頸癌是在子宮頸發現的癌症」(a cancer that's found anywhere in the cervix),有「阿媽係女人」之嫌。

澳洲西悉尼大學(Western Sydney University)專家、主張生育及育兒範疇不應胡亂「去性別化」的Karleen Gribble博士,批評NHS的改動,認為有可能會令年紀小、教育水平低、有智力障礙、來自保守宗教背景以及並非以英誥為母語的人士,誤解文意。她指就算曾受較高教育,但不熟識女性生殖系統專有名詞的女性,亦有可能忽略了「a person with a cervix」(有子宮頸的人)就是指女性。Karleen Gribble認為NHS此舉是出於好意,但恐會危害民眾健康。

網民轟NHS嘥錢令資訊更難理解

不少網民亦嘲諷NHS,有人稱「當一個衛生組織無法正確定義女性,我們就慘了」,「NHS聘請人手來令資訊更難被病人理解,實在太奇怪」。有人甚至認為「這世界瘋了!」