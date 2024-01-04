《俄羅斯方塊》首度被人類擊敗？　13歲少年打到hang機(有片)

綜合報道，美國俄克拉荷馬州YouTuber「Blue Scuti」Willis Gibson 在去年10 月於俄勒岡州參加 2023 年經典俄羅斯方塊世界錦標賽，總成績排名第三。Willis周二(2日)在自己的頻道分享擊敗《俄羅斯方塊》影片，影片攝於去年12月21日，當時他玩了約38分鐘、遊戲進入第157關(影片中，遊戲hang機時螢幕上顯示 18 級，這是因為遊戲設計最初沒預料這高的等級)，畫面突然停頓hang機，分數顯示為「999999」。Willis不斷高呼「我的天」，興奮表示「自己快暈了，手指完全無感覺」。

經典電玩遊戲《俄羅斯方塊》(Tetris)誕生40年來風靡全球，相信終於有人類打爆機。美國1名13歲少年上傳將《俄羅斯方塊》玩到hang機的過程，可能是人類首度擊敗這款經典遊戲。

在此之前只有 AI 可以打爆《俄羅斯方塊》

《俄羅斯方塊》在1984年由前蘇聯科學家Alexey Pajitnov發明，並在1988年登陸任天堂「紅白機」，起初外界認為，該遊戲理論上最多只可以去到第29關，直到2010年，一名專業玩家Thor Aackerlund利用「Hypertapping」技巧(每一格的操控都用按，使用這種方法必須達到「每秒按10下」），突破理論上限進入第30關，之後就吸引世界各地的玩家不斷挑戰上限。

在Willis的影片曝光前，只有AI可以打爆《俄羅斯方塊》，「經典俄羅斯方塊世界錦標賽」行政總裁Vince Clemente表示，Willis表現令人難以置信，他說，開發者以為沒有人能走到這一步，但現在遊戲正式被人類打敗了。