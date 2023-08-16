「俄羅斯艷諜」潛伏英國10年終被揭穿 鄰居一直蒙在鼓裡

一名為俄羅斯工作的女間諜，10年來與同為間諜的男伴，居住在倫敦郊區，分別任職實驗室助理及司機，以隱藏身份，平日更會送蛋糕給鄰居打好關係，以減少被懷疑的機會。

31歲的「艷諜」伊凡諾娃(Katrin Ivanova)與41歲男伴賈姆巴佐夫(Bizer Dzhambazov)為保加利亞人，涉嫌為俄羅斯在英國從事間諜活動。二人住在倫敦北部的哈羅(Harrow)，其中伊凡諾娃在一間私人醫療公司任職實驗室助理，賈姆巴佐夫則在一間醫院任職司機。二人並營運一個為保加利亞人提供服務、幫助他們融入英國社會的社區組織。

倫敦警方表示，於今年2月拘捕5名涉嫌使用假身份文件的人，當中包括這對男女，行動中檢獲來自不同國家的19本護照、駕駛執照、身份證和居留許可，包括法國、意大利、保加利亞、西班牙、英國、希臘、克羅地亞、捷克共和國和斯洛文尼亞等。路透社指，調查由倫敦警察廳的恐怖主義指揮部負責。