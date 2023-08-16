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2023-08-16 12:00:00

「俄羅斯艷諜」潛伏英國10年終被揭穿 鄰居一直蒙在鼓裡

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艷諜｜伊凡諾娃被指是俄羅斯間諜。(互聯網)

艷諜｜伊凡諾娃被指是俄羅斯間諜。(互聯網)

一名為俄羅斯工作的女間諜，10年來與同為間諜的男伴，居住在倫敦郊區，分別任職實驗室助理及司機，以隱藏身份，平日更會送蛋糕給鄰居打好關係，以減少被懷疑的機會。

31歲的「艷諜」伊凡諾娃(Katrin Ivanova)與41歲男伴賈姆巴佐夫(Bizer Dzhambazov)為保加利亞人，涉嫌為俄羅斯在英國從事間諜活動。二人住在倫敦北部的哈羅(Harrow)，其中伊凡諾娃在一間私人醫療公司任職實驗室助理，賈姆巴佐夫則在一間醫院任職司機。二人並營運一個為保加利亞人提供服務、幫助他們融入英國社會的社區組織。

倫敦警方表示，於今年2月拘捕5名涉嫌使用假身份文件的人，當中包括這對男女，行動中檢獲來自不同國家的19本護照、駕駛執照、身份證和居留許可，包括法國、意大利、保加利亞、西班牙、英國、希臘、克羅地亞、捷克共和國和斯洛文尼亞等。路透社指，調查由倫敦警察廳的恐怖主義指揮部負責。

艷諜｜伊凡諾娃被指是俄羅斯間諜。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃及男伴賈姆巴佐夫曾向鄰居送上蛋糕。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃及賈姆巴佐夫所辦社區組織的辦公室。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃及丈夫登記住址。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃男伴賈姆巴佐夫。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃被指是俄羅斯間諜。(互聯網) 艷諜｜伊凡諾娃及賈姆巴佐夫所辦社區組織的辦公室。(互聯網)

俄羅斯艷諜｜鄰居驚訝︰他們看起來很正常！

英媒指，伊凡諾娃和賈姆巴佐夫於10年前移居英國，之前曾在位於倫敦的保加利亞選舉委員會工作。該委員會允許海外居住的保加利亞公民，參與保加利亞的選舉。有鄰居向英國廣播公司(BBC)表示，該對男女看起來很正常，以前更曾送蛋糕給他們。據報賈姆巴佐夫的Facebook顯示，他是英國搖滾樂團Queen的歌迷；另據英國公司註冊處記錄，賈姆巴佐夫於2016年起開設了名為B.I Business Investment Ltd的投資公司。警方連日來在該對男女寓所搜查，二人與另一疑犯、45歲的羅素夫(Orlin Roussev)已被落案起訴，目前被拘留中，料明年1月開審。

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