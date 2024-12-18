「偉哥」改款變粉紅色，可口含服用令床伴難以察覺。(網上圖片)

俗稱「偉哥」的知名壯陽藥威而鋼(Viagra)宣布改款，藥廠表示新藥將改成粉紅色，影狀都不再是經典菱形，但外界普遍關注，新藥可不用配水服用，能夠口含溶解，讓床伴難以察覺。消息令不少網民大讚「好貼心」。

藥廠輝瑞(Pifzer)表示，有別於目前藍色鑽石狀藥丸，新款藥是粉紅色長方形藥片，能在舌上直接溶化，不用另外配開水吞服。意味被暱稱為「藍色小藥丸」(Little blue pill)將成為歷史。輝瑞強調，不論新舊款，都需要醫師開立處方。