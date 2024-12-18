「偉哥」改款變粉紅色　可口含服用令床伴難以察覺

俗稱「偉哥」的知名壯陽藥威而鋼(Viagra)宣布改款，藥廠表示新藥將改成粉紅色，影狀都不再是經典菱形，但外界普遍關注，新藥可不用配水服用，能夠口含溶解，讓床伴難以察覺。消息令不少網民大讚「好貼心」。
藥廠輝瑞(Pifzer)表示，有別於目前藍色鑽石狀藥丸，新款藥是粉紅色長方形藥片，能在舌上直接溶化，不用另外配開水吞服。意味被暱稱為「藍色小藥丸」(Little blue pill)將成為歷史。輝瑞強調，不論新舊款，都需要醫師開立處方。
新藥標榜「薄又難以令人察覺」
新藥「威而鋼ODF」已經在加拿大推出，標榜「薄又難以令人察覺」，在市場獲得正面反響，並獲讚「好貼心」。藥劑師 Thorrun Govind 表示，新劑型更符合現代人的需求，讓患者能自然服藥，減少尷尬感。多倫多大學泌尿科專家 Dean Elterman 進一步指出，新藥外型低調且服用方便，對追求隱私與便利性的患者而言是一大突破。
報道指出，威而鋼的前身其實是心臟病專用藥，但有男性患者反映服用期間，發現此藥副作用之一有「重振雄風」的情況，促使讓輝瑞投入研發，並在1998年正式推出威而鋼。此藥問世後立刻熱銷全球，銷量更曾突破20億美元，不過隨著各國專利陸續到期，威而鋼銷量在近年持續暴跌。另外，也有不少登山客攀登高山前，也會請醫生處方「威而鋼」當作適應高山症的藥物。