《光年正傳》涉女同志接吻畫面 遭回教國家禁播 星洲禁16歲以下觀看(有片)

《光年正傳》因涉女同志情節，被回教國家和新加坡下禁令。(互聯網)

迪士尼最新動畫電影《光年正傳》(Lightyear)因有女子與女子接吻畫面，據報已被多個回教國家禁止上映。新加坡雖未禁播，但不准16歲以下青少年和兒童進場觀看。

《光年正傳》周五(17日)將在新加坡上映。資訊通信媒體發展局表示，該電影內容包括女主角與同性伴侶共組家庭，以及她們接吻的畫面，經審查後，決定將其列為N16等級，禁止16歲以下觀眾進戲院觀看。

當地媒體報道，資訊通信媒體發展局先前要求迪士尼考慮刪減這些敏感畫面，並為電影進行雙分級。不含敏感畫面的版本一般會獲評為兒童可觀賞的級別，而未刪減的版本會列為NC16或以上級別，但迪士尼拒絕這個選項。

該局指，為電影進行分級時，會考慮其中的社會規範及價值觀是否能普遍被民眾接受；同時也會徵詢諮詢委員會及家長的意見。

諮詢團表示，新加坡是多元社會，須考慮不同觀點及感受。這是一部兒童動畫，但大多數諮詢委員會成員認為，因內容明顯提及同性婚姻，應對該電影予以較高的分級。