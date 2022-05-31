「克里米亞—剛果出血熱」大爆發 死亡率達40% 伊拉克錄120例20死

自從新冠肺炎疫情大爆發後，各地每有疾病傳播都惹來多方關注，如早前的兒童急性肝炎，至近期的猴痘等。一種由蜱蟲傳播的出血熱，正在伊拉克爆發，今年以來已有120宗病例，其中20人死亡。該病無疫苗可防、無藥可治，死亡率高達40%。

名為「克里米亞—剛果出血熱」(Crimean–Congo hemorrhagic fever、CCHF)的疾病，並非新病，但今年在伊拉克出現的病例數量爆增，已超過該病1979年起在當地出現43年以來的總數，令當局憂慮不已。

世衛表示，「克里米亞—剛果出血熱」是人畜共通的傳染病，動物及人類也會被帶有病毒的蜱蟲叮咬後感染，人類在宰殺動物時接觸到染病動物的血液或身體組織，又醫護人員接觸酊患者體液或分泌物，均有機會染病。「克里米亞—剛果出血熱」沒有疫苗可預防，發病情況可以非常迅速，導致體內外嚴重出血，包括流鼻血。世衛較早前稱，類似「克里米亞—剛果出血熱」的疾病，在伊拉克有上升趨勢的原因，可能是新冠肺炎疫情下，疏於為牲口消毒所致。

目前伊拉克大部分病例集中在南部貧窮農業區濟加爾省(Dhi Qar)，該省衛生官員Haidar Hantouche表示，省內病例過去數年一隻手也數得完，但今年的病例多得前所未見。「克里米亞—剛果出血熱」由蜱蟲傳播，宿主包括水牛、牛、山羊及綿羊等，相關動物常見於濟加爾省內的農場。

克里米亞—剛果出血熱病徵？點預防？

根據本港衛生署資料，「克里米亞—剛果出血熱」流行於整個非洲、巴爾幹半島、中東地區以及亞洲地區，為一種急性病毒傳染病，被蜱叮咬後的潛伏期約1至3日，患者通常突然發燒、乏力、頭暈、頭痛、眼睛疼痛等病徵；亦可能有噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。大多數個案有肝炎跡象，重病者可能出現急性腎臟衰竭，肝功能衰竭或肺功能衰竭。署方指患者只能靠支援性治療減輕症狀，口服或經血管輸入的抗病毒特效藥相信對患者有幫助。署方建議，前往上述地區農村或森林地區的人士，採取類似預防蚊子叮咬措施的方法以避免被蜱叮咬，及避免接觸野生動物。