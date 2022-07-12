全球人口11月將增至80億 印度人口明年超越中國

聯合國周一發表《全球人口展望2022》(World Population Prospects 2022》報告，預計全球人口會於2022年11月15日增至80億，而明年印度將取代中國，成為全球人口最多國家。

全球人口展望報告︰人口增長率不足1%

報告指，全球人口增長率正處於1950年以來最低位，2020年的人口增長不足1%，全球三分二人口居於每名女性生育少於2.1個小孩的國家或地區，61個國家或地區的人口因出生率低或人口外移，料於未來30年減少最少1%。報告預計，全球人口會於2080年代增至104億高峰，維持至2100年後回落。

印度人口明年超越中國 2050年增至逾16億

報告指目前人口為14.12億的印度，最快會於明年超越目前人口為14.26億的中國；而至2050年，印度人口更將增至16.68億，高於中國的13.17億。

人口壽命方面，報告指新冠肺炎疫情影響下，2021年出生的全球人口預期壽命(global life expectancy at birth)，由2019年的72.9歲，減至71歲，預計2050年會回升至77.2歲。日本、香港、澳門及澳洲人口平均預期壽命最高，為約85歲。