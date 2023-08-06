「冬季熱浪」席捲南美洲多國　阿根廷部分地區氣溫高達38度

記者彭巧蓁／綜合報道

今年聖嬰現象造成的熱浪襲捲全球，就連正值隆冬的南半球也不例外。智利和阿根廷在內的南美洲國家正經歷最溫暖的冬天，氣候學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）就警告，南美洲正在處於「猛烈的冬季熱浪」。

正常來說，南半球的八月氣候相當於北半球的二月。然而就在1日，智利安第斯山脈地區的氣溫竟然攀升至攝氏38.9度。埃雷拉形容這對於冬天來說是「令人難以置信的」，並且可說是「改寫了所有氣候資料」。

冬天氣溫比盛夏要高得多

在智利北部的科金博地區，2月份正值盛夏，平均氣溫約為攝氏22攝氏，但今年冬天的氣溫比這要高得多。

而在阿根廷，情況也沒好到哪裡去。首都布宜諾斯艾利斯8月平均氣溫通常為攝氏18度，然而8月1日氣溫居然超過了攝氏30度，打破了1942年創下的攝氏24.6度。阿根廷部分地區氣溫甚至還高達攝氏38度。