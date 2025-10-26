「列根反關稅」廣告成導火線 特朗普怒向加拿大再徵10%關稅(有片)

美國總統特朗普前日在社交平台宣布，將對加拿大加徵10%的額外關稅，此舉被視為對加拿大安大略省政府在美播放「反關稅廣告」的直接報復，並令美加關係再轉趨緊張。
加拿大安大略省政府早前斥資7,500萬加元，在美國播放約一分鐘的「反關稅」廣告，剪輯了美國前總統列根於1987年宣布對日本徵收關稅、美日將作討論前，有關「自由和公平貿易」的講話片段。
廣告被指有曲解之嫌
廣告內容警告關稅可能引發貿易戰並傷害美國工人，提到「當有人說『讓我國對外國進口產品徵收關稅吧』時，看來他們是在做愛國之事，保護美國的產品及就業。有時它會在短時間內起作用」，但「長遠來看，這樣的貿易壁壘傷害了每一個美國工人和消費者」。批評者指列根講話全長5分鐘，但廣告大幅刪減，並調動字句次序，有曲解之嫌。
特朗普其後宣布叫停跟加方的貿易談判，而安大略省省長福特(Doug Ford)上周五表示，與加總理卡尼討論後，安大略省將於周一把廣告下架。但周末期間，廣告繼續在美國職棒大聯盟世界大賽期間播出，引起特朗普強烈不滿。
廣告截圖︰
特朗普於是發帖狠斥加拿大：「這則廣告嚴重歪曲事實，是敵對行為。加拿大明知這是欺詐，卻仍在重要賽事期間播放。」他認為廣告是刻意在美國最高法院審理關稅合法性前夕播出，企圖影響司法判決。他並引述列根基金會聲明稱，加方未獲授權使用或編輯列根講話內容，基金會正研究法律行動。但他未詳述新徵關稅細節。
特朗普及卡尼目前正在亞洲訪問，將在馬來西亞及南韓出席東盟峰會及APEC峰會。較早前他稱暫時無意與卡尼會晤，指加方做法對美國構成傷害。目前美國向對加拿大貨品徵收35%的基本關稅，但不適用於美墨加協定內的貨品，鋼鋁關稅則為50%。