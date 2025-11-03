【加沙人道危機】紅十字國際委員會呼籲持續關注加沙人道危機 香港紅十字會醫護人員先後10次赴戰地醫院進行救援：當地人道需求依然龐大

持續兩年的以色列及加沙地帶武裝衝突造成逾6.7萬人死亡，加沙約九成人口流離失所，人道危機日深。國際紅十字會從衝突以來就致力在當地投入醫療及人道援助。香港紅十字會除撥款協助支援基建及醫療服務外，更派出醫護人員跨越千里，在醫療物資短缺的艱難情況下進行救援，當地人道支援需求仍然非常龐大。

兒童因營養不良喪生 疾病危機一觸即發 紅十字國際委員會亞太地區副主任Pablo Percelsi作為經驗豐富的人道工作者，曾於孟加拉、黎巴嫩、伊拉克、阿富汗、斯里蘭卡等地從事人道服務。加沙經歷兩年武裝衝突，Pablo指出當地的衞生及醫療系統已接近全面癱瘓。

衝突導致加沙逾50萬人受飢餓及赤貧之苦，面臨死亡威脅，自2023年10月, 累計至少180人因營養不良喪生，其中93名是孩童。加沙36間醫院中僅14間勉強運作，醫療設施接收大量傷病者，物資及人手嚴重不足。大部分供水設施已停止運作，污水處理廠則全數停運，霍亂、腹瀉、痢疾等疾病的風險一觸即發，民眾從溫飽、人身安全至醫療援助都面臨極端人道危機。

紅十字國際委員會在加沙的行動與挑戰 紅十字國際委員會自衝突升級以來，主要行動包括醫療支援、協助人質移交、人道救援物資運送等，但行動面對重重挑戰，而且人道物資入境速度極度緩慢，跨區轉運更需在高風險環境中與多方協調，任何一條路線或任何一刻都可能隨時變更。Pablo指出，對外界而言，紅十字國際委員會的跨區轉送看似是「一台巴士」的運作，背後其實是在轟炸與槍擊風險中的縝密協調，與多方武裝或軍方建立可信通訊、即時修正路線、確保同一時間點各環節對齊，步步為營，才能讓物資抵達最理想的地方。衝突開始以來，紅十字國際委員會與巴勒斯坦紅新月會累計向加沙逾190萬流離失所人士提供基本生活物資，包括毛氈、防水帆布、衛生用品及現金援助。同時調派水車供水、維修水利、衛生及電力設施，讓150萬人得以使用潔淨水源。

自2024年5月起，紅十字國際委員會與包括香港紅十字會在內的 14 個國家紅十字會或其分會，共同營運位於加沙拉法市的戰地醫院。醫院提供外科、兒科、婦科等醫療服務，運作至今年9月已完成160,000次診症服務、9,500次外科手術以及11,900次物理治療。Pablo強調在極端環境中維持醫療服務十分艱難，紅十字國際委員會亦致力保障醫護人員的安全。 紅十字會的白底紅十字標誌受日內瓦公約及國際人道法認可，在武裝衝突發生時具有保護性作用。人道工作及醫護人員、車輛和建築均可以使用標誌，從而保護他們不受軍事攻擊。而在武裝衝突區，紅十字國際委員會一直按中立原則行事，與各方持份者保持緊密溝通，以保障當地紅十字會人員在安全情況下進行救援工作。