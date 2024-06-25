《劫後重生》現實版 加州漢獨自登山受困10天 用鞋裝水飲keep住大聲呼救(有片)

《劫後重生》現實版……美國加州一名登山客在聖克魯斯(Santa Cruz)山區失蹤，10天後奇蹟獲救。他事後講述絕境求生經歷，稱為了活下去，每天都用靴子接水喝，還要喝夠1加侖(約3.8公升)。

34歲的麥克利什(Lukas McClish)本月11日獨自前往大盆地紅杉州立公園(Big Basin Redwoods State Park)登山，原計劃全程步行約3小時，但因路標被山火摧毀而迷路，6天後缺席父親節晚餐，親人才發現他失蹤，隨即報警。

直至20日，麥克利什在深山終於被救援人員發現，當時他沒穿上衣，蓬頭垢面、滿臉鬍子，看起來就像電影《劫後重生》裡湯漢斯流落荒島的模樣。他精神良好，看見親友時如釋重負，但情緒激動。