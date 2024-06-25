《劫後重生》現實版 加州漢獨自登山受困10天 用鞋裝水飲keep住大聲呼救(有片)

《劫後重生》現實版……美國加州一名登山客在聖克魯斯(Santa Cruz)山區失蹤，10天後奇蹟獲救。他事後講述絕境求生經歷，稱為了活下去，每天都用靴子接水喝，還要喝夠1加侖(約3.8公升)。
34歲的麥克利什(Lukas McClish)本月11日獨自前往大盆地紅杉州立公園(Big Basin Redwoods State Park)登山，原計劃全程步行約3小時，但因路標被山火摧毀而迷路，6天後缺席父親節晚餐，親人才發現他失蹤，隨即報警。
直至20日，麥克利什在深山終於被救援人員發現，當時他沒穿上衣，蓬頭垢面、滿臉鬍子，看起來就像電影《劫後重生》裡湯漢斯流落荒島的模樣。他精神良好，看見親友時如釋重負，但情緒激動。
麥克利什休息一天後受訪，表示他當日出門時只帶了一條褲子、一對登山鞋、一頂帽子、手電筒及折疊刀，發現自己迷路後，曾經在峽谷附近亂走找出路，但最終決定「坐在瀑布邊，用靴子喝水」。
受困期間，麥克利什睡在潮濕的落葉上，求生方法是「確保自己每天都喝1加侖水」，不時大聲呼救：「救命！救命！我在這裡！」或大叫：「這裡有人嗎？」5天過後，他開始感覺到身體需要食物及補充營養，於是採摘野生漿果(berries)來吃，但最想念的還是墨西哥捲餅和夾餅。
麥克利什憶述，他獨個兒在深山焦急地待救了多天，看見搜救隊和搜救犬的腳印時，便非常感恩、也舒了一口氣，幸好除了身體有些痠痛、大叫到快要失聲，身體沒有大礙，形容最終獲救是「令人讚嘆的經歷」。
A Northern California hiker is back home after spending more than a week in the Santa Cruz Mountains. Lukas McClish went for a hike, but says he got lost and didn't recognize certain landmarks wiped out by fires. More on his story of survival: https://t.co/j6g5lsxoTr pic.twitter.com/gWRn0Jhas7— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 23, 2024