「北美最快最長過山車」驚現大裂縫　支柱左右晃動緊急關閉（有片）

記者陳怡伶／綜合報道

位於美國北卡羅來納州的卡羅溫茲（Carowinds）遊樂園，擁有北美最高、最快的「Fury 325」超級雲霄飛車設施，6月30日卻突然緊急關閉設施進行檢查。原因是軌道支撐柱頂部出現巨大裂縫，從網上流傳影片可看到，雲霄飛車駛過時支撐柱頂部還會跟著左右搖晃，十分驚悚。

時速最快152.8公里

《CNN》、《霍士新聞》報道，根據遊樂園的官網介紹，「Fury 325」是北美洲最高、最快、最長的超級雲霄飛車，時速最快達95英里（約152.8公里），高度最高達325英尺（約99米），且雲霄飛車駛到頂點後會驟降81度，相當刺激。

當地時間6月30日，一名遊樂園遊客華格納（Jeremy Wagner）在Facebook發文稱，自己發現了「Fury 325」雲霄飛車支撐柱的大裂縫，隨即通知園方，園方隨即關閉了該設施。根據華格納發布的影片，雲霄飛車的一處支撐柱頂部出現了明顯巨大裂痕，當雲霄飛車駛過支撐柱時，柱子頂端不斷左右晃動，似乎已經與下方柱子分離，相當驚險。