「南韓食神」白種元拍片攝入鏡 44人輪姦少女案主犯幸福近況曝光惹眾怒

南韓食神兼知名節目主持白種元到食店拍片放上網，竟扯出一名性侵案主犯。這名主犯在店裡任職，並遭攝入鏡頭；網民發現他在社交網展現好爸爸形象，說「我會除掉妳(女兒)人生中所有絆腳石，成為最可靠的父親」、「爸爸會賺錢養妳，妳只要陪在我身邊就好」。網民怒斥他對遭性侵中學女生造成的傷害，「怎麼不看看受害人有多痛苦？」

白種元光顧後成為名店

案件發生於2004年、慶尚南道密陽市，有44名中學生涉案，因未成年逃過罪責。疑犯威脅受害14歲女學生若報警會公布其不雅影片，令她忍受長達1年性侵，身心受創並曾試圖輕生，家人才揭發事件報警。報道指，南韓一個YouTube頻道「奈洛保管所」上周六稱，該案主謀近年在清道郡某個市場的知名湯飯店上班，該店2022年經白種元的YouTube頻道介紹後生意火紅。「奈洛保管所」指該主謀已結婚生子，過著優渥生活，在社交網表現得很寵愛女兒。