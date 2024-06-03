「南韓食神」白種元拍片攝入鏡 44人輪姦少女案主犯幸福近況曝光惹眾怒

南韓食神兼知名節目主持白種元到食店拍片放上網，竟扯出一名性侵案主犯。這名主犯在店裡任職，並遭攝入鏡頭；網民發現他在社交網展現好爸爸形象，說「我會除掉妳(女兒)人生中所有絆腳石，成為最可靠的父親」、「爸爸會賺錢養妳，妳只要陪在我身邊就好」。網民怒斥他對遭性侵中學女生造成的傷害，「怎麼不看看受害人有多痛苦？」
白種元光顧後成為名店
案件發生於2004年、慶尚南道密陽市，有44名中學生涉案，因未成年逃過罪責。疑犯威脅受害14歲女學生若報警會公布其不雅影片，令她忍受長達1年性侵，身心受創並曾試圖輕生，家人才揭發事件報警。報道指，南韓一個YouTube頻道「奈洛保管所」上周六稱，該案主謀近年在清道郡某個市場的知名湯飯店上班，該店2022年經白種元的YouTube頻道介紹後生意火紅。「奈洛保管所」指該主謀已結婚生子，過著優渥生活，在社交網表現得很寵愛女兒。
群情洶湧 食店疑關門
據悉，當初警方答應秘密調查案件，但在受害女學生報案後不久，事件被傳媒廣為報道，公開了其名字、住址和年齡，導致她遭到涉案疑犯的家屬騷擾，更令那名女生患上憂鬱症和厭食症。此案轟動當時南韓社會，並改編拍成電影《青春勿語》和大熱韓劇《Signal》(信號)。
網友怒轟這名主謀「你知道被你性侵的女生這20年來過得多痛苦嗎？」、「身為有女兒的父親，我真的無法接受」。許多人也在各大平台，幫男子工作的餐廳留下一星評價，或打電話到該餐廳質問「聽說有性侵犯在你那裡工作？」。據悉，該主謀是餐廳老闆的親戚，店主親人稱「我父親確實僱用了他，但我們沒有犯罪」，那人當時說無錢，救父親幫忙。報道指，現在搜尋該餐廳，會發現被標註「已歇業」。