《友善的父親》違南韓國安法成禁歌 網民：應該讓更多人欣賞這個笑話

近日，南韓表示將禁止一首北韓的宣傳曲，稱違反了該國的《國家安全法》。有南韓民眾表示，南韓當局應該讓該影片可供訪問，「以便更多人可以欣賞這個笑話」。
將金正恩描繪為「友善的父親」違國安法
據英國BBC報導，南韓首爾的媒體監管機構對此表示，這支音樂錄影帶自4月發布以來在TikTok上大受歡迎，將平壤的獨裁者金正恩描繪為「友善的父親」和「偉大的領袖」，違反了該國的《國家安全法》。根據這一法律，禁止南韓民眾訪問北韓政府網站和媒體，並處罰支持該政權的言行。
20日，位於首爾的韓國通信標準委員會（Korea Communications Standards Commission，以下簡稱「委員會」）在一份聲明中表示，該歌曲「將金正恩奉為偶像，並稱讚和美化他。」委員會表示，將封鎖29個版本的《友善的父親》（Friendly Father）音樂錄影帶，但並未詳細說明如何執行。據報導，該決定是由南韓國家情報院（South Korea's National Intelligence Service）所極力促成的。
委員會表示，「這支影片是與南韓進行心理戰的典型內容，因為它發布在一個旨在與外界聯絡的管道上，主要集中於單方面地將金正恩奉為偶像和美化他。」
一些TikTok用戶表示喜歡歌曲的懷舊風格
據報導，這一即將實施的禁令激起了南韓民眾的興趣。根據相關影片的留言區，許多人在禁令宣布後特地前往觀看，有評論稱，南韓當局應該讓該影片可供訪問，「以便更多人可以欣賞這個笑話」。
這首節奏明快、朗朗上口的歌曲將金正恩描述為「父親」和「偉大的人」——這些詞以前是為北韓首任領導人、其祖父金日成所御用的。
「讓我們歌頌金正恩，偉大的領袖；讓我們稱頌金正恩，我們友好的父親。」歌詞這樣寫道。
有一些TikTok用戶表示，他們在健身或寫作業的時候聽這首歌曲，還有人表示喜歡它的懷舊風格，讓他們想起古老的西班牙和法國流行音樂。
據報導，自1953年韓戰停戰結束以來，南北韓一直處於分裂狀態，因未簽署和平條約，技術上來說仍處於戰爭狀態。
儘管南韓的《國家安全法》在執行上有所放鬆，但違反這一法律可能會被判最高7年監禁，也有人呼籲以言論自由為由審查該法律。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章