《友善的父親》違南韓國安法成禁歌 網民：應該讓更多人欣賞這個笑話

近日，南韓表示將禁止一首北韓的宣傳曲，稱違反了該國的《國家安全法》。有南韓民眾表示，南韓當局應該讓該影片可供訪問，「以便更多人可以欣賞這個笑話」。

將金正恩描繪為「友善的父親」違國安法 據英國BBC報導，南韓首爾的媒體監管機構對此表示，這支音樂錄影帶自4月發布以來在TikTok上大受歡迎，將平壤的獨裁者金正恩描繪為「友善的父親」和「偉大的領袖」，違反了該國的《國家安全法》。根據這一法律，禁止南韓民眾訪問北韓政府網站和媒體，並處罰支持該政權的言行。 20日，位於首爾的韓國通信標準委員會（Korea Communications Standards Commission，以下簡稱「委員會」）在一份聲明中表示，該歌曲「將金正恩奉為偶像，並稱讚和美化他。」委員會表示，將封鎖29個版本的《友善的父親》（Friendly Father）音樂錄影帶，但並未詳細說明如何執行。據報導，該決定是由南韓國家情報院（South Korea's National Intelligence Service）所極力促成的。 委員會表示，「這支影片是與南韓進行心理戰的典型內容，因為它發布在一個旨在與外界聯絡的管道上，主要集中於單方面地將金正恩奉為偶像和美化他。」