《史力加》驢仔原型離世　加州迷你驢Perry終年30歲(有片)

夢工場動畫《史力加》(Shrek)中的重要角色驢仔(Donkey)是主角史力加的拍檔；其原型居於美國加州巴倫公園(Barron Park)的迷你驢「Perry」近日因病離世，終年30歲。 「巴倫公園驢子」(Barron Park Donkeys)於社交平台Instagram(IG)公布事件，Perry以30歲高齡去世。聲明表示：「在巴倫公園居住的這段漫長歲月裡，Perry以牠美麗深邃的眼神、溫和甜美的性情、悠閒漫步到牧場大門迎接訪客的可愛模樣，以及牠在《史力加》中為驢子一角所做的貢獻，贏得巴倫公園社區和更多人的心。」聲明又指，紀念Perry的計畫很快就會公布。

據指 Perry 罹患「蹄葉炎」 動畫《史力加》中多咀驢仔一角由黑人男星愛迪梅菲(Eddie Murphy)配音，不僅出現在第一集，也在之後的3部續集中登場；這隻驢子的原型，正是加州巴倫公園的迷你驢Perry。Perry在紐約出生於1994年，為《史力加》的動畫師當模特兒時只有5歲，據說他的酬勞是75美元(約580港元)。Perry的飼養員Jenny Kiratli於2021年受訪時表示：「如果你認識Perry，再看這部電影，很明顯驢仔就是以牠為原型。驢仔生氣時甩頭的方式、牠小跑的樣子，和我們的驢子實在太像了。」

據悉，驢仔的平均壽命在25到40歲之間。Perry則罹患不治之症「蹄葉炎」(laminitis)，這病會影響馬和驢子的蹄子，因疼痛難耐，獲得園方安樂死。