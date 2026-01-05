《哈利波特》「嘿美」10年不見蹤跡　雪鴞區域性滅絕

《哈利波特》中的貓頭鷹「嘿美」(Hedwig)，擁有一身雪白的羽毛，貓咪一般的黃色大眼，可愛又充滿靈性，是主角哈利的忠實信差，這種鳥類更是許多人認識的雪鴞(Snowy Owl)。不過，北歐國家瑞典近日宣布令人悲傷的消息，就是雪鴞在瑞典已區域性滅絕。

雪鴞別名為「北極貓頭鷹」、「白貓頭鷹」，原生於北極圈一帶，包括加拿大北部、格陵蘭島、俄羅斯、斯堪地那維亞北部。雪鴞是體型最大的貓頭鷹之一，是敏銳的獵食者，但由於氣候劇烈變遷，雪鴞正面臨嚴峻的生存威脅，在部分國家已被列為區域性滅絕或瀕危物種。雪鴞過往也會飛到瑞典，但牠們在瑞典的繁殖一直都很不穩定，過去幾十年裡曾在瑞典北部山區曾有幾百對雪鴞繁殖，自2015年起就再也沒有新一代幼鳥出現。保育組織國際鳥盟(BirdLife International)調查，冬季氣溫升高導致降雨變多、降雪減少，破壞了旅鼠的雪下通道。旅鼠遭殃，雪鴞跟著難以存活。過去10年前從未觀察到任何雪鴞繁殖跡象。