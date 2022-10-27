《哈利波特》系列8套戲 呢個配角每分鐘片酬逾350萬！亂花錢買一樣嘢勁蝕

《哈利波特》電影及小說中的主要角色，大家都會率先數到哈利仔、妙麗及榮恩，如要數童星綠葉配角，相信不少人也會說得出這一位，沒錯就是馬份。英國傳媒報道，根據電影網站IMDB統計，飾演馬份的湯費爾頓(Tom Felton)在《哈利波特》8套電影入面，合共只出場了31分鐘45秒，但總片酬卻達1,400萬美元(約1.09億港元)，即每分鐘451,613美元(約352萬港元)。

哈利波特｜馬份出場時間 少過佛地魔

《每日郵報》指，馬份在8套《哈利波特》電影中的出場時間，遠遠少於3位主角，其中哈利仔的出場時間為539分鐘，其次是榮恩的211分鐘，而妙麗則為205分鐘。若跟兩位配角比，馬份的出場時間亦稍遜，其中佛地魔出場時間為37分鐘15秒，而海格則為45分鐘45秒。

哈利波特｜馬份大賺片酬 瘋狂購物

現年35歲的「馬份」湯費爾頓早前接受《每日郵報》訪問時，直言當年少年得志，獲得豐厚片酬後變成「大花筒」，「我買了大量細路會買的垃圾︰滑板、衣服及典型的青少年玩意」，但當中有一種東西令他蝕大錢，「我一有能力，便花了很多錢買車——大部分是寶馬——給自己及家人」。「馬份」湯費爾頓似乎後悔不聽老人言，「我媽告訴我︰『你辛勞工作，可以買自己想要的東西，但小心，買車會蝕錢』。而她說對了。」他透露曾經陷入稅務困境，幸最終有會計師協助管好財政。