商機處處｜泰國推「寵物友善」戲院　讓主人帶毛孩觀賞電影(有片)

全球愈來愈多人喜歡飼養寵物，有泰國有商家睇準毛孩商機，推出「寵物友善」戲院，讓主人能夠帶同毛孩一起度過看電影的時光。曼谷一間戲院上周六(10日)舉辦全國首場寵物友善電影放映會。

綜合報道，主辦方發言人Narut Giansanon表示，主人不再在家工作，令一些寵物患上分離焦慮症，希望寵物友善的電影放映會，讓主人可以出外娛樂，毛孩亦能與主人一起。今次活動的靈感來自過去特別為兒童舉辦的電影放映會，她認為：「在兒童友善的放映會上，孩子們尖叫著跑來跑去；帶寵物看電影也會不時有狗叫，但每一個場內的觀眾亦會理解。」

數十名觀眾帶著自己的毛孩到場欣賞迪士尼最新電影《小美人魚》(The Little Mermaid)，其中帶著貓咪到場的37歲主人表示，他有時也會帶毛孩上班，今日就像個體驗。不過，在戲院外，一隻名叫 Tungchae 的 62 公斤重的阿拉斯加雪橇犬和主人則感到失望，事關Tungchae乘坐的 1.5米長的帶風扇的狗推車被院方認為太大，未能進入。