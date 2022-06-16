《回到未來》錄影帶拍賣以逾58萬元成交　成史上最高成交

1985年上映的電影《回到未來》(Back to the Future)叫好叫座，成為美國經典科幻電影，亦成為不少人珍藏電影之一。近日一盒未拆封的《回到未來》VHS錄影帶，首次拍賣以7.5萬美元(折合約58.8萬港元)成交，成為有史以來最高成交價的錄影帶，證明這部電影的吸引力歷久不衰。

《回到未來》(Back to the Future)為美國經典科幻電影。(網上圖片)

綜合《衛報》(The Guardian)等報道，拍賣由總部位於美國德州的Heritage Auctions舉辦，同時展出了260卷未開封的VHS錄影帶，其中大部分為上世紀70至80 年代電影的初版副本。Heritage Auctions表示，今次拍賣的1986年《回到未來》錄影帶原本擁有人是電影中另一演員Tom Wilson所收藏，中標者則是紐約一名收藏家。拍賣行又指，該錄影帶仍是原裝收縮膠包裝，被專家評為近乎完好。最終價亦被認為是有史以來最高價拍賣的錄影帶。