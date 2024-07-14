國際分析｜特朗普暗殺不死 完美照片名留歷史 民主黨再難翻身

在美國民主黨仍在爭論要拜登退選、擾攘應由誰人頂上之際，本來民望領先的共和黨籍前總統特朗普在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺，簡直是「天助我也」，美國政壇立即浮現「他剛已贏了選舉」(he just won the election)聲音。特朗普滿臉是血、振臂一呼、反映政治暴力的畫面，隨即被神化瘋傳，料成為美國史上的經典圖。 特朗普遇刺後，在特勤人員護送下走下講台，一頭亂髮的他停步轉向群眾，振臂疾呼：「戰鬥、戰鬥、戰鬥」(fight,fight,fight)，掀起台下支持者熱烈掌聲之餘，也將大收宣傳之效，激發共和黨選民出來投票。田納西州共和黨眾議員伯切特(Tim Burchett)直言，「這會變成競選口號」。

特朗普遇刺｜「完美照片」瘋傳 天助我也 特朗普向來善於以煽動性言論吸引支持者，他今次受襲後立刻穩住情緒、隨機應變，展現將危機轉化為政治能力。他振臂畫面隨即在社交網瘋傳，再度凸顯其強人形象，加上身後的美國國旗飛揚，這「大難不死」的一幕堪稱完美，較任何事都更能激發基本盤、立場較中間選民的支持。威斯康辛州眾議員奧爾登(Derrick Van Orden)直言，特朗普「剛剛已贏了選舉」。 全球政治風險諮詢組織歐亞集團(Eurasia Group)總裁布蘭默(Ian Bremmer)指，特朗普的流血照片將成為每份報章的頭條；華府智庫昆西研究所(Quincy Institute)副所長帕爾西(Trita Parsi)稱，特朗普流血照是「定義2024大選的影像」。今次行刺事件甚至讓共和黨人對完全執政，即贏得總統和參眾兩院選舉，更具信心。

特朗普副手人選大熱、參議員克魯茲(Ted Cruz)以及其他國會議員，都瘋狂分享該照片，其中克魯茲說「了不起」，「天佑總統特朗普」；也有人散播陰謀論，眾議員格林(Marjorie Greene)指「今天每一滴血都要歸咎於民主黨和媒體。多年來，他們一直將他(特朗普)和支持者妖魔化……今天終有人試著除掉我們『美國優先』的領袖和有史以來最偉大的總統」。眾議員蓋特茲(Matt Gaetz)則說，「打倒惡魔，永不投降」。 刑事案罪成亦變「小兒科」 亦有共和黨眾議員趁機呼籲拜登，下令撤銷對特朗普所有刑事指控。外界一直觀望這些官司能否阻礙特朗普再次入主白宮，曾有人認為若他在刑事案被判有罪，將失去部分選民支持，事關有調查曾指有16%共和黨選民稱可能因此改變主意。然而，特朗普早前在支付掩口費予艷星、涉偽造文書的刑事案被裁定有罪後，不見得民望大跌。多項民調均顯示，無論是全美還是關鍵州份，特朗普均持續領先拜登。加上早前拜登在電視辯論中的表現如同「自殺」，二人氣勢進一步此消彼長。



特朗普遇刺｜拜登退選壓力減輕 特朗普在距大選不足4個月前被暗殺不死、共和黨上下同氣連枝的勢頭，跟陷入內閧的民主黨形成強烈對比，民主黨看來神仙難救。大亨馬斯克(Elon Musk)亦因事件迅速背書特朗普。對拜登而言，特朗普遇刺，令外界焦點從拜登「退不退選」中移開，減輕了他的壓力。在反政治暴力呼聲下，作為總統的拜登有團結國家作用，事發後他發表全國講話譴責暗殺事件，的確有助於穩定民心。拜登正面臨微妙平衡，一是他必須繼續警告選民，特朗普對民主構成威脅，但同時他亦要承認，特朗普剛面臨性命攸關的威脅，外界正觀望民主黨會否更猶豫於迫拜登退選；而據報特朗普遇襲後，民主黨叫停了本來準備播出、攻擊特朗普的電視廣告。

特朗普遇刺｜列根「暗殺不死」變英雄 今次是繼已故美國總統列根(Ronald Reagan)於1981年遭試圖暗殺後，再有美國總統或主要政黨總統候選人遇刺。現在回看，列根是唯一一位在共和、民主兩黨和獨立選民中都獲得高評價的近代總統。當年列根1980年雖然擊敗卡特當選，但得票率僅為約50.7%。他被行刺前，有民調指支持他的民主黨選民有38%、獨立選民則有53%；遇刺事件發生後，他的支持率大幅上升，為其立法議程提供極大助力，並有助在84年成功連任。列根上任100天時，支持他的民主黨選民望達51%、獨立選民70%，而共和黨人更有92%支持他。列根於4月28日回到國會推動經濟法案時，獲英雄式歡迎和長達3分鐘的起立鼓掌，可見「暗殺不死」對民望的影響力有多大。

特朗普遇刺｜特朗普「自導自演」機會不大 美國今屆大選出現如此戲劇性的發展，陰謀論滿天飛在所難免。最多人質疑的，相信是共和黨陣營，甚至是特朗普「自導自演」。《紐約郵報》指行刺案後，「特朗普(Trump)」立即成為社交平台X熱搜關鍵字第一位，隨後則是「自導自演(staged)」，有網民稱「特朗普中槍完全是演出來的」，認為槍手若有心處他於死地，不會失手。也有陰謀論者指，特朗普遇刺後被拍下「千載難逢」的照片，構圖完美得令人難以置信，是「預先安排的」。然而在民主黨陷入大混亂之際，相信特朗普無必要「搵命博」，始終子彈無眼，就算不是一命嗚呼，以特朗普78歲高齡來說，一旦在台上跌倒也隨時手尾長；加上若「自導自演」被揭穿，豈非把大好形勢自我逆轉，拱手相讓給拜登。