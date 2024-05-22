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國際
2024-05-22 20:33:14

「在機上出生的女孩」一夕爆紅 誰料之後命運極悲慘 結束短暫一生

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女孩Chloe Guan-Branch於母親節在機上出生，成為一時佳話。(互聯網)

女孩Chloe Guan-Branch於母親節在機上出生，成為一時佳話。(互聯網)

2015年母親節當日，一名可愛的女嬰在一班飛往日本的航機上驚喜出生，成為一時佳話。她瞬即成為新聞人物，獲得各方關注並送上祝福，眾籌而來的捐款達5萬美元(約39萬港元)。未料小女孩此後的命運卻悲慘不已。

女孩Chloe Guan-Branch於2015年母親節贏得了全球目光。當時她的母親Ada Guan不知道自己懷孕，於加航一架飛往東京的客機上突然肚痛，機上醫生卻發現她是作動臨盆，最終誕下了Chloe。同行的Chloe生父Wesley Branch和Ada當時都驚喜不已，Wesley受訪時說從來沒想像過會發生這樣的事。

虐兒案｜生父母曾眾籌養育費獲5萬美元

事件獲國際傳媒報道後，打兼職工的Ada和無業的Wesley很快便發起眾籌，籌募養育費；據報Wesley又把養育女兒跟養貓，相提並論。最終二人籌得5萬美元。

幾個月後，Chloe即由當地兒童組織接管，而Ada沒多久亦與Wesley分手。直至Chloe 3歲時，兒童組織把她交回Ada照顧。2019年2月，Ada在網上結織了新男友Cassie-Berube，之後帶同女兒搬住渥太華跟他一起住。

據報Ada當時斷絕了跟娘家的聯繫，外祖父母一直想見孫女，都不得要領。最後要警方通知，孫女已於渥太華死亡，兩老才知道Chloe搬了去當地。

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2020年5月15日，剛滿五歲的Chloe被發現倒斃在渥太華一棟公寓內的骯髒床上，身上傷痕纍纍。最終繼父Cassie-Berube因涉嫌過失殺人被捕，並於今年3月被判罪名成立。因法庭下了出版禁令，傳媒一直不准報道審訊過程及細節，亦不得提及涉案及受害人身份，而如今案情因有當地傳媒提出挑戰、禁令撤銷才曝光。

虐兒案｜繼父當女兒「沙包」塞肥皂入她口中

Ada在庭上指控Cassie-Berube，常因發脾氣而把Chloe當作「沙包」，情況在新冠疫情期間因長時間留在家而變得更糟。她並稱，Cassie-Berube會「抓住女兒並摔來摔去，打她屁股，往她嘴裡放肥皂，打她的嘴唇和臉，把她扔在床上，扭她的腳踝，把她的前臂向前拉，用木勺子打她的頭。」

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女孩Chloe與生父母。(互聯網) 生父Wesley Branch。(互聯網) Ada當年在機上誕女，獲傳媒廣泛報道。(互聯網) 女孩Chloe Guan-Branch於2015年母親節贏得了全球目光。(互聯網) 繼父Cassie-Berube與Chloe。(互聯網) 繼父Cassie-Berube與Chloe。(互聯網) 繼父Cassie-Berube與Chole。(互聯網) 繼父Cassie-Berube與Chloe。(互聯網) Chloe Chloe在飛機上出世。(互聯網)

虐兒案｜短訊通話曝光 揭生母「只關心女兒傷勢會否引人懷疑」

Cassie-Berube又常威脅要自殺，並警告若Ada離開他，將變本加厲的打Chloe。有鄰居作證說，Cassie-Berube會編造藉口解釋Chloe的傷勢，比如從床上摔下來等，鄰居想起幾宗事件，包括2019年聖誕節期間，她看到Chloe臉有多處「驚人的瘀青和撞傷」。

《多倫多太陽報》披露Ada和Cassie-Berube的短訊通話內容，顯示Ada曾抱怨對方，但她最關心的似乎是女兒的傷害會否被人發覺，她曾說︰「我只是不想再見到她臉上有瘀青和受傷的樣子。我不想外出時，因她有傷痕而不得不遮住她的臉。那太可疑了。」

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種種折磨一直持續到Chloe 5歲生日，當時她的膀胱破裂。Cassie-Berube承認大部分虐待行為，但聲稱她的膀胱傷勢是因摔落床欄而起，而不是被他毆打導致。他又曾向警方表示自己飲醉酒後，便會「斷片」不知發生何事。

虐兒案｜女童被毆至膀胱破裂 死於「急性尿毒症」

Chloe在劇烈腹痛數天後，而於骯髒的床上，身上有「驚人」的傷勢。法醫指出，Chloe的膀胱破裂是因其充滿尿液的膀胱，曾被鈍物打擊導致，令她出現劇痛症狀，伴隨嘔吐及食欲不振，本應急須接受治療。她的其他傷勢包括嚴重頭部受傷、肋骨骨折，她的手臂、腹部和腿部上亦有多處瘀青，而Chloe的左側下部臀部有「疑似煙頭燙傷痕跡」。

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Ada又在庭上表示，她曾想送女兒入醫院，但被Cassie-Berube阻止，稱女兒身上的瘀青「會引起很多問題」。最終Chloe因「急性尿毒症」而死，為一種由廢物進入血液而引起的致命病症。

Cassie-Berube被控的6項罪名，包括過失殺人、襲擊、刑事疏忽以及未能女兒提供生活所需等，全部罪成，將於5月24日宣判刑期。

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