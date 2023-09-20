「外星人遺骸」竟是真的？X光驚揭骨架「一體成形」未經人工接駁

墨西哥國會日前展示該國記者從秘魯帶回的「外星人遺骸」，引起國際關注，不少人質疑造假，認為是模型或手作，但據報當地科學家利用X光及電腦掃瞄等檢查，發現「外星人遺骸」骨架「一體成形」，未經人手接駁或組裝。
該「外星人遺骸」由墨西哥記者兼UFO研究員莫桑(Jaime Maussan)帶回國，指遺骸2017年於秘魯發現。兩具「外星人遺骸」於本月12日在墨西哥國會展出，其呈灰黃色，面部特徵與人類相似。
會議召集人、執政黨議員古鐵雷斯(Sergio Gutierrez)強調遺骸是「非人類」，暫不知是否外星人，又聲稱放射性碳定年法分析，稱「這些生物約有1,000年歷史」。
外星人遺骸｜化驗證屬於單獨骨骼 未經組裝
然而多方質疑「外星人遺骸」，有人認為是「手工勞作」，亦可能用動物或人類骨骼砌成。但英國《每日電訊報》周二報道，墨西哥海軍研究所所長貝尼特斯(Jose de Jesus Zalce Benitez)表示，X光及電腦掃瞄結果顯示，這些遺體並非經過組裝或人為操控，「(它們)屬於一個單獨骨骼，並未與其他部分組裝」，化驗結果已提交墨西哥國會。
不過，就算這些「遺骸」年代真的極為久遠，亦並非「砌出來」，這也暫不能確定它們就是外星人。有學者及考古學家認為，它們也有可能只是古時的木乃伊。
外星人遺骸｜涉事記者 2018年亦曾公開不同遺骸
聲稱從秘魯帶回該「外星人遺骸」的記者莫桑，早於2018年亦曾見報。當時他稱在2017年在去年在秘魯古城納斯卡(Nazca)附近發現5具外型怪異的木乃伊，那些木乃伊有三根長手指及三根長腳指，頭骨偏長，而且肋骨結構和人類不同，惹起熱烈討論。當時科學界普遍認為這只是一場惡作劇，有人認為是石膏像。時隔5年，莫桑又再掀起今次的「外星人遺骸」熱話，而當年展示的「外星人遺骸」跟今次在國會公開的，並不相同。秘魯當局質疑，若遺骸真的在該國發現且歷史悠久，何以會被人運出國，正展開刑事調查。