「外星人遺骸」竟是真的？X光驚揭骨架「一體成形」未經人工接駁

外星人遺骸｜X光及電腦掃瞄結果指「外星人遺骸」未經人為接駁組裝。(互聯網)

墨西哥國會日前展示該國記者從秘魯帶回的「外星人遺骸」，引起國際關注，不少人質疑造假，認為是模型或手作，但據報當地科學家利用X光及電腦掃瞄等檢查，發現「外星人遺骸」骨架「一體成形」，未經人手接駁或組裝。

該「外星人遺骸」由墨西哥記者兼UFO研究員莫桑(Jaime Maussan)帶回國，指遺骸2017年於秘魯發現。兩具「外星人遺骸」於本月12日在墨西哥國會展出，其呈灰黃色，面部特徵與人類相似。

會議召集人、執政黨議員古鐵雷斯(Sergio Gutierrez)強調遺骸是「非人類」，暫不知是否外星人，又聲稱放射性碳定年法分析，稱「這些生物約有1,000年歷史」。