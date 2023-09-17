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2023-09-17 09:00:00

「天竺鼠車車」原型鼠鼠離世 導演心碎：牠是我自豪的兒子

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「天竺鼠車車」是一部定格動畫，片中可愛療癒的風格深受觀眾喜愛。特別的是，「天竺鼠車車」幾乎沒有台詞，主角們的聲音全都是導演派出自家天竺鼠「TSUMIGI」配音，而牠同時也是劇中角色馬鈴薯的原型。見里朝希在接受採訪時曾說，許多人以為天竺鼠不會叫，也沒聽過牠們的聲音，但實際養了之後就會發現，其實天竺鼠是很愛講話的。

記者彭巧蓁／綜合報導

日本動畫「天竺鼠車車」在2021年推出後風靡大小朋友，然而導演見里朝希的愛寵，同時也是「天竺鼠車車」原型和聲優的天竺鼠「TSUMIGI」，近日傳出離世消息，讓粉絲相當不捨。

「天竺鼠車車」是一部定格動畫，片中可愛療愈的風格深受觀眾喜愛。特別的是，「天竺鼠車車」幾乎沒有台詞，主角們的聲音全是導演派出自家天竺鼠「TSUMIGI」配音，而牠同時也是劇中角色馬鈴薯的原型。見里朝希接受訪問時曾表示，許多人以為天竺鼠不會叫，也沒聽過牠們的聲音，但實際上天竺鼠是很愛講話的。

上月肺炎離世

而激發出見里朝希製作「天竺鼠車車」的TSUMIGI，卻在日前傳出因病去世的消息，終年4歲零10個月。見里朝希於本月16日透過X(Twitter前身)發文表示，TSUMIGI在上個月因為肺炎離世，「雖然還是感覺不太真實，但她在姐姐的支持下戰鬥到了最後。如果沒有TSUMIGI，天竺鼠車車就不會誕生。我相信牠會繼續活在作品之中，感謝所有支持TSUMIGI的人。」

見里朝希的姊姊見里瑞穗也公開了一封親筆信，向粉絲報告TSUMIGI患病以來的過程，原來牠自2022年開始就有咬合不正的問題，無法靠自己吃飯，只能由見里瑞穗灌食。沒想到在今年夏天時，TSUMIGI因為肺炎和胃漲氣，病氣惡化而去世。「TSUMIGI一直奮戰到最後一刻，是我自豪的兒子。感謝大家透過天竺鼠車車認識TSUMIGI並愛護牠，真的真的非常謝謝大家。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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