「好鄰居」原來是戀童犯　竟藏單親媽與孩子逾2000張裸照(有片)

英國近日爆出一宗恐怖事件，當地一名育有2名幼孩的單親媽，誤信鄰居幫助安裝閉路電視，其後發現家中被加裝多個隱藏式攝影機，就連毛公仔都裝有，報警處理後，更驚揭這名「好鄰居」在8個月內，竟然拍攝了她與孩子逾2000張裸照及如廁影片。
綜合報道，諾丁漢郡一名單親媽與56歲Peter Tomlinson已經當鄰居17年，當地人都知道他是一名更生人，不過不清楚他觸犯何罪，日子久了，他獲得大家的信任，當地人認為他已經改過自新。一次單親媽出外旅遊，把住所門匙交給Peter幫忙餵寵物，回家後雖然發現3,500英鎊現金不翼而飛，但仍然信任對方所指是盜賊入屋，並接受其建議，由他幫忙在家中安裝閉路電視。直至某天，單親媽發現閉路電視部分影片失蹤，更發現毛毛拖鞋和毛公仔都藏有隱藏式攝影機，沒有證據，她報警後只換來警方一句「別再讓他進屋了」。單親媽決定自己安裝隱藏式攝影機來個反監視，並對Peter宣稱自己要去倫敦參加一個會議，果然成功拍下對方潛入住所的證據。
犯人獲判緩刑2年 單親媽氣憤：「正義在哪裡？」
警方隨即展開調查，單親媽與稚兒被拍攝長達8個月的影像，包括他們裸體進出浴室、如廁等的照片和影片，數量超過2,000份。這時單親媽才得知，原來Peter的犯罪紀錄就是戀童案。Peter被捕經審判被判處16個月監禁，但緩刑2年，雖然法院另外要求他必須上40堂矯正課程，以及10年禁制令，但該名單親媽不滿Peter竟獲得輕判，她氣憤指：「戀童癖者怎麼能夠允許和小孩住在附近呢？我不明白為什麼會有這種情況，我們的司法竟然允許像他這種人任意在兒童與婦女周圍出沒，我感覺失望透頂了。」直呼：「到底正義在哪裡？」
Moment a paedophile was caught red-handed stealing intimate videos of a mother and her young sons after she set up a spycam hidden inside a teddy slipper.— MassiVeMaC (@SchengenStory) April 2, 2025
When Peter Tomlinson, 56, was arrested, police found more than 2,000 images and videos of the family undressed and on
📷 pic.twitter.com/eCXsvWjkNQ