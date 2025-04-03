「好鄰居」原來是戀童犯　竟藏單親媽與孩子逾2000張裸照(有片)

英國近日爆出一宗恐怖事件，當地一名育有2名幼孩的單親媽，誤信鄰居幫助安裝閉路電視，其後發現家中被加裝多個隱藏式攝影機，就連毛公仔都裝有，報警處理後，更驚揭這名「好鄰居」在8個月內，竟然拍攝了她與孩子逾2000張裸照及如廁影片。

綜合報道，諾丁漢郡一名單親媽與56歲Peter Tomlinson已經當鄰居17年，當地人都知道他是一名更生人，不過不清楚他觸犯何罪，日子久了，他獲得大家的信任，當地人認為他已經改過自新。一次單親媽出外旅遊，把住所門匙交給Peter幫忙餵寵物，回家後雖然發現3,500英鎊現金不翼而飛，但仍然信任對方所指是盜賊入屋，並接受其建議，由他幫忙在家中安裝閉路電視。直至某天，單親媽發現閉路電視部分影片失蹤，更發現毛毛拖鞋和毛公仔都藏有隱藏式攝影機，沒有證據，她報警後只換來警方一句「別再讓他進屋了」。單親媽決定自己安裝隱藏式攝影機來個反監視，並對Peter宣稱自己要去倫敦參加一個會議，果然成功拍下對方潛入住所的證據。