「嫁妝可讓醜女嫁靚老公」 印度教科書犯眾怒 網民鬧爆：可恥

印度早在法律上明文禁止傳統的「嫁妝文化」，但一本護士學系的社會學教科書，內容卻探討嫁妝的好處，其中一點是醜女可因豐厚的嫁妝嫁到靚老公，事件在社交網瘋傳，引起網民不滿。

印度網民Aparna最近在Twitter貼出一本社會學教科書內頁，討論「嫁妝的好處與優點」，第一是可透過女方家庭提供的家具、家電等用品，新人可以更輕鬆建立家庭。

網民：令人震驚

印度家庭通常不把家產分給女子，因此教科書說，女子能以嫁妝的形式分得父母的家產。此外，嫁妝文化也間接鼓勵女性接受教育，因為女性受過教育、有一份好工作，男方要求的嫁妝便會較少。最後一點是「相貌醜陋的女子可以透過豐厚的嫁妝，嫁給好看或醜樣的男子」。

貼文在網上傳開後，引起許多印度民眾憤怒，要求教育部禁用這本教科書。有網友回應：「這竟是出於教科書，令人震驚！」還有網友說：「可恥！教科書竟宣揚嫁妝文化！」