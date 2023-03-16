「嬰兒花園」邪教教主斥《以神之名》損人格 索償每日千萬韓圜

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述南韓4個「新興宗教」的陰暗面，引發社會關注。其中一個被指為「邪教」的宗教「嬰兒花園」，女教主金己順曾涉嫌全天候勞役信徒、要他們奉獻所有財產，甚至涉嫌殺人，但最終僅囚4年。據報她出獄後仍生活無憂，近日入稟要求禁播《以》「嬰兒花園」集數，指其侵害她人格，若Netflix不下架，將索償每天1,000萬韓圜(約6.1萬港元)。

以神之名｜信徒獻盡財產 每日無酬勞役18小時

據報金己順於82年創立邪教「嬰兒花園」及旗下農場。她自稱為「耶穌再臨」，靠洗腦吸納約400名信徒，迫他們叫她為「嬰兒」，只愛她一人，信徒只能以「叔叔」及「阿姨」稱呼父母，並須上繳所有財產。信徒在「嬰兒花園」農地須每日無酬工作18小時，一年只有幾日假期，包括教主生日。