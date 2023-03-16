「嬰兒花園」邪教教主斥《以神之名》損人格 索償每日千萬韓圜

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述南韓4個「新興宗教」的陰暗面，引發社會關注。其中一個被指為「邪教」的宗教「嬰兒花園」，女教主金己順曾涉嫌全天候勞役信徒、要他們奉獻所有財產，甚至涉嫌殺人，但最終僅囚4年。據報她出獄後仍生活無憂，近日入稟要求禁播《以》「嬰兒花園」集數，指其侵害她人格，若Netflix不下架，將索償每天1,000萬韓圜(約6.1萬港元)。
以神之名｜信徒獻盡財產 每日無酬勞役18小時
據報金己順於82年創立邪教「嬰兒花園」及旗下農場。她自稱為「耶穌再臨」，靠洗腦吸納約400名信徒，迫他們叫她為「嬰兒」，只愛她一人，信徒只能以「叔叔」及「阿姨」稱呼父母，並須上繳所有財產。信徒在「嬰兒花園」農地須每日無酬工作18小時，一年只有幾日假期，包括教主生日。
以神之名｜邪教「嬰兒花園」教主殺人罪脫罪
據稱「嬰兒花園」農地因此迅速擴展，更順利獲得政府補助。金己順又以信徒奉獻成立「新那拉」(意為「神的國度」)唱片行賣洗腦歌。另據指她亦涉及荒淫行為，包括在房內裸體跳舞及誘姦年輕男信徒。直至96年，金己順因嫌逃稅、詐騙、貪污、施暴及殺人等被捕，據報死者包括一名7歲男童及一名被金己順兒子愛慕的女子，均被金己順指示其他信徒打死。但殺人罪名因證據不足不成立，其餘罪名共囚4年及罰款60億韓圜(約3,700萬港元)。
以神之名｜01年曾阻時事節目播放
韓媒指，現年83歲的金己順於本月8日入稟首爾中央地方法院，要求Netflix Korea、製作該《以》的MBC電視台及製作人將《以》第5及6集，有關「嬰兒花園」的集數下架，否則將提出索償每天1,000萬韓圜，以補償對其人格的損害。報道指，01年金己順曾經成功入稟，阻止另一間電視台SBS在時事節目中談論「嬰兒花園」，當時法院指金己順的殺人罪已被判不成立，認為節目不適宜播出。但如今有前檢查官認為，隨著近年陸續有前信徒發聲指控金己順，法庭未必會再批准金己順的禁播請求。