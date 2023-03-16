熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-03-16 19:10:59

「嬰兒花園」邪教教主斥《以神之名》損人格 索償每日千萬韓圜

分享：
《以神之名》的第5及6集講述「嬰兒花園」。(互聯網)

《以神之名》的第5及6集講述「嬰兒花園」。(互聯網)

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述南韓4個「新興宗教」的陰暗面，引發社會關注。其中一個被指為「邪教」的宗教「嬰兒花園」，女教主金己順曾涉嫌全天候勞役信徒、要他們奉獻所有財產，甚至涉嫌殺人，但最終僅囚4年。據報她出獄後仍生活無憂，近日入稟要求禁播《以》「嬰兒花園」集數，指其侵害她人格，若Netflix不下架，將索償每天1,000萬韓圜(約6.1萬港元)。

以神之名｜信徒獻盡財產 每日無酬勞役18小時

據報金己順於82年創立邪教「嬰兒花園」及旗下農場。她自稱為「耶穌再臨」，靠洗腦吸納約400名信徒，迫他們叫她為「嬰兒」，只愛她一人，信徒只能以「叔叔」及「阿姨」稱呼父母，並須上繳所有財產。信徒在「嬰兒花園」農地須每日無酬工作18小時，一年只有幾日假期，包括教主生日。

「嬰兒樂園」教主金己順。(互聯網) 據報金己順會在自己生日時，跟信徒演話劇。(互聯網) 金己順的「嬰兒樂園」表面歡欣，實則是扼詐及勞役信徒的地獄。(互聯網) 據報攝於嬰兒樂園的一幕，可見有男信徒扮成孕婦，向教主獻出洋娃娃。(互聯網) 嬰兒樂園設有大型農場，信徒被迫每日長時間無酬工作。(互聯網) 當局當年在金己順的夾萬中起出大量鈔票。(互聯網) 金己順。(互聯網) 因證據不足，金己順殺人罪名不成立，最終只被判囚4年。(互聯網)

以神之名｜邪教「嬰兒花園」教主殺人罪脫罪

據稱「嬰兒花園」農地因此迅速擴展，更順利獲得政府補助。金己順又以信徒奉獻成立「新那拉」(意為「神的國度」)唱片行賣洗腦歌。另據指她亦涉及荒淫行為，包括在房內裸體跳舞及誘姦年輕男信徒。直至96年，金己順因嫌逃稅、詐騙、貪污、施暴及殺人等被捕，據報死者包括一名7歲男童及一名被金己順兒子愛慕的女子，均被金己順指示其他信徒打死。但殺人罪名因證據不足不成立，其餘罪名共囚4年及罰款60億韓圜(約3,700萬港元)。

以神之名｜01年曾阻時事節目播放

韓媒指，現年83歲的金己順於本月8日入稟首爾中央地方法院，要求Netflix Korea、製作該《以》的MBC電視台及製作人將《以》第5及6集，有關「嬰兒花園」的集數下架，否則將提出索償每天1,000萬韓圜，以補償對其人格的損害。報道指，01年金己順曾經成功入稟，阻止另一間電視台SBS在時事節目中談論「嬰兒花園」，當時法院指金己順的殺人罪已被判不成立，認為節目不適宜播出。但如今有前檢查官認為，隨著近年陸續有前信徒發聲指控金己順，法庭未必會再批准金己順的禁播請求。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受