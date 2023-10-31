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國際
2023-10-31 13:48:00

《孫子兵法》與Amy Schumer自傳等被列美國監獄禁書

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《孫子兵法》與Amy Schumer自傳等被列美國監獄禁書。(網上圖片)

《孫子兵法》與Amy Schumer自傳等被列美國監獄禁書。(網上圖片)

美國文學團體「美國筆會」(PEN America)早前發表一份美國監獄禁書清單，報告指出，包括中國古代著名軍事著作《孫子兵法》在內等上萬本書籍被美國監獄系統列為禁書，禁書清單中除了《孫子兵法》外，還有80後女演員Amy Schumer的回憶錄《低腰紋身的女孩》(The Girl With a Lower Back Tattoo)，還有《監獄即食麵：食譜與故事》(Prison Ramen: Recipes and Stories)等。團體指出，這些書被禁的理由不外乎是內容涉安全和色情。

報指出，全美以佛州獄禁止的書籍最多，有逾2.2萬本，其次為德州監獄，有逾1萬本。撰寫報告的主要作者Moira Marquis表示：「安全和色情內容是書籍被監獄禁止的最常見原因，美國筆會強烈建議終止所有監獄圖書審查制度。」Moira Marquis則指，審查的共同邏輯是認為某些想法及訊息可能構成威脅，書籍最常被禁的原因是涉及安全及色情內容，不過其定義相當闊。例如1998年出版的歷史類小說《自由古巴》被密歇根州監獄視為「對機構秩序/安全構成威脅」；《低腰紋身的女孩》被佛州監獄標記為「含露骨的性內容」；同被佛州監獄列為禁書的《孫子兵法》，則未有說明原因。

佛州監獄將《孫子兵法》列為禁書，未有說明原因。(網上圖片) 《低腰紋身的女孩》被佛州監獄標記為「含露骨的性內容」。(網上圖片) 《監獄即食麵：食譜與故事》(Prison Ramen: Recipes and Stories)亦被列監獄禁書。(網上圖片)

書籍尺寸大小或郵寄包裝也會成為禁書理由

美國監獄除了根據書籍內容禁書外，還會限制書籍供應商，避免書籍被用作流通毒品的管道，而書籍尺寸大小或郵寄包裝紙顏色也會成為禁書的理由，愛達荷州監獄就禁止亞馬遜的書籍，對此美國筆會表示：「監獄系統為阻止囚犯閱讀書籍而花費大量時間、精力和金錢，因此這種審查制度必須結束。」

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