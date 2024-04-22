《小丑雙瘋》真實版 「二聯性精神病」孿女離奇殺人案 精神病也可傳染？

然而，之後警方又接到報告，稱姊妹在中途被趕下車。巴士司機指出，二人在車上行為舉止古怪，又全程緊抱著背包，拒絕讓他查看袋內是否有違禁品，於是著她們下車。站長亦覺得這對姊妹有古怪，於是報警。

2008年5月16日，Ursula前往探望姊姊，二人於某天晚上突然離開，翌晨早上8時半到了英國利物浦。之後Ursula去警局稱擔心子女安全，警察於是聯絡她的丈夫，得悉她前一晚曾跟丈夫吵架。至早上11時半，姊妹乘旅遊巴前往倫敦。

該對「二聯性精神病」姊妹Ursula和Sabina Eriksson於1967月3日生於瑞典，並在年少時並無犯罪或精神病紀錄。長大後二人各有各生活，但據報仍不時有聯絡。2000年時，Ursula住在美國，而Sabina則和丈夫及兩名孩子居於愛爾蘭。

電影《小丑：雙瘋》(Joker 2: Folie à Deux)令人期待不已，連帶戲名中的「Folie à Deux」亦引起好奇。「Folie à Deux」是指「二聯性精神病」，其可以一個發病者「傳染」另一人，又或是二人一起發病，而彼此妄想的內容會互相影響，通常會發生在關係密切者但又跟社會關係疏離者身上。2008年發生在英國的一宗殺人案，經常被用作「二聯性精神病」的例子，涉及一對孿生姊妹，其中姊姊被指是主導妄念，並將之「傳染」給妹妹的人，導致妹妹犯下殺人罪行。二人當年的狀況隨著《小丑：雙瘋》即將上映，而再被談及。

二聯性精神病｜姊妹先後衝出高速公路被車撞

二人沿高速公路行走，又試圖橫過，造成交通混亂，期間Sabina更被車撞到。之後公路人員及警方再次到場，而當時BBC一隊攝製隊剛巧在拍攝節目，接著便無意中拍下離奇一幕︰可見Ursula突然從從警員的手掙脫，跑入高速公路，衝往一輛正在開來的大貨車，隨即被撞到。已被車撞一次無恙的Sabina見狀後，亦施施然跑進高速公路，被一輛私家車撞到。

二人均無性命威脅，其中Ursula雙腿重創須留院，而Sabina不省人事約15分鐘後甦醒，經檢查後無大礙。據報Ursula受傷時力拒接受急救，不斷尖叫，又抓救護員及吐口水，又向警員大叫「我認得你，我知你不是真的」；而Sabina則大叫「他們想偷你的器官」，並說要報警，然後打了其中一名警員一拳，再衝出馬路，最終被救護員及民眾合力制服。

二聯性精神病｜分開送院後 妹突然冷靜

據稱，二人分開送院後，Sabina突然變得冷靜及受控，5小時後便出院，之後接受警方問話時亦表現輕鬆，不過期間曾不明所意的跟警員說了句「我們在瑞典會說禍不單行，通常一宗之會伴隨另一宗——可能兩宗」。08年5月19日，Sabina承認非法闖入公路及襲警後，在未有接受完整的心理評估後，便因而在警署被扣查了一晚已獲釋。

離開法庭後，Sabina在街頭流連，想去醫院找姊姊。當晚7時在街上遇到兩名正在遛狗的好心男，分別是54歲的Glenn Hollinshead及他的朋友Peter Molloy。三人傾談起來，Sabina表現友善，又溫柔輕撫了狗狗，她向二人問路，並查詢附近有否民宿或酒店。

據報當時Molloy覺得Sabina有點友善得來有點緊張，對此感到擔心，但Hollinshead因同情她，決定讓她到寓所留宿。但入屋後，Sabina開始愈來愈古怪，不時向窗外張望；又遞香煙給他們，但他們一放進嘴裡，她又突然取回香煙，說可能有毒。

二聯性精神病｜好心男收留妹妹 翌晨突被刺死

翌日Hollinshead致電家人，想幫Sabina找姊姊留醫的醫院。之後他煮早餐，期間去了問鄰居拿茶包便回家；未料一分鐘後，他折返鄰居住處，身上有血，說︰「她刺我」。最終他倒地不起，其後死亡。

鄰居立即報警，當時Sabina已逃走，閉路電視拍到她拿著槌，敲打自己的頭。一名路過的電單車司機見狀想阻止她，卻被她用藏在袋裡的瓦片打頭。其後大批警員趕抵，Sabina從12米高天橋跳至公路上，導致雙腿及頭部受傷，才束手就擒。

二聯性精神病｜律師︰妹妹是二聯性精神病中的「第二受害者」

Sabina於08年6月被捕，至09年9月2日承認殺人罪名，涉及用廚刀向Hollinshead連刺5刀。她接受盤問時爪無解釋原因，只說「無可奉告」。控辯雙方都認為，她在殺人時處於瘋狂狀態。其中辯方指出，她是「二聯性精神病」中的「第二受害者」，受到「第一受害者」、姊姊Ursula的影響，並指她有幻聽及妄想情況。Sabina最終僅被判囚5年，因之前已被扣押430多日且行為良好，而於2011年提早獲釋，案件引發當地社會關注。