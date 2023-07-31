巴基斯坦集會遭自殺式炸彈襲擊釀44死逾百傷　事發一刻曝光(有片)

巴基斯坦西北部開伯爾普什圖省一個伊斯蘭政黨集會現場發生炸彈爆炸，最少44人死亡，死者包括該黨的當地領導人，另外有超過130人受傷，總理夏巴茲譴責襲擊。暫時未有組織或個人承認責任。

巴基斯坦國會選舉10月舉行，多個政黨於各地舉行集會拉票，事發在當地星期日(30日)下午約4時。當地政黨「伊斯蘭神學者協會」的工人大會在北部開伯爾-普什圖省巴焦爾地區舉行集會，期間有人引爆背心炸彈，隨即發生爆炸，多人當場死亡。傷者事後陸續送往醫院治理，部分人傷勢嚴重。警方及安全部隊封鎖現場調查。網上流傳事發影片，顯示當時有逾100人，抱括小孩，正在臨時搭建帳篷下集會，有人於演講台上發言，突然台上發生猛烈爆炸，冒出火球，現場隨即陷入混亂。