巴基斯坦集會遭自殺式炸彈襲擊釀44死逾百傷　事發一刻曝光(有片)

巴基斯坦西北部開伯爾普什圖省一個伊斯蘭政黨集會現場發生炸彈爆炸，最少44人死亡，死者包括該黨的當地領導人，另外有超過130人受傷，總理夏巴茲譴責襲擊。暫時未有組織或個人承認責任。
巴基斯坦國會選舉10月舉行，多個政黨於各地舉行集會拉票，事發在當地星期日(30日)下午約4時。當地政黨「伊斯蘭神學者協會」的工人大會在北部開伯爾-普什圖省巴焦爾地區舉行集會，期間有人引爆背心炸彈，隨即發生爆炸，多人當場死亡。傷者事後陸續送往醫院治理，部分人傷勢嚴重。警方及安全部隊封鎖現場調查。網上流傳事發影片，顯示當時有逾100人，抱括小孩，正在臨時搭建帳篷下集會，有人於演講台上發言，突然台上發生猛烈爆炸，冒出火球，現場隨即陷入混亂。
巴斯基坦塔利班發聲明譴責襲擊
警方指初步調查相信是自殺式炸彈襲擊。據報，極端伊斯蘭分子在當地非常活躍。總理謝里夫總統阿爾維譴責襲擊，指是對國家民主制度的攻擊，下令調查事件，並盡力向傷者及遇難者家屬提供協助。巴斯基坦塔利班亦發聲明譴責襲擊，暫時未有組織承認策劃襲擊。今次集會發生爆炸的政黨與現時巴基斯坦聯合政府其中一個成員政黨有關，但暫時未知爆炸案與選舉或政治爭端有沒有關係。
警告：以下影片內容或會令人情緒不安
Pakistan| Suicide explosion took place in Workers Convention of Jamiat Ulema-e-Islam in Khar of Bajaur District, Khyber Pakhtunkhwa. 50 killed and more than 200 injured in the explosion.pic.twitter.com/XxNeQ6oJgY— Prof.N John Camm (@njohncamm) July 30, 2023