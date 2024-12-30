「彈跳豬」獲以太坊創辦人收為養女　收200萬升級生活

泰國侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)紅遍全球，除了吸引杜拜富豪捐贈約500萬泰銖(約114萬港元)，就連以太坊(Ethereum)加密貨幣的聯合創辦人Vitalik Buterin早前更親身飛往當地一見彈跳豬，並送贈動物園1,000萬泰銖(約228萬港元)，為牠升級生活。

綜合報道，泰國綠山野生動物園(Khao Kheow Open)在26日Boxing day當日在Facebook(FB)專頁發文感謝以太坊聯合創始人Vitalik Buterin加入野生動物贊助計劃，並以1,000萬泰銖的慷慨禮物為彈跳豬的家人提供支持。」貼文中指出，Buterin還特別寫信給動物園，表達捐錢改善彈跳豬居住環境的意願：「我很榮幸成為彈跳豬成長過程中的養父，並以她的名義向動物園捐贈1,000萬泰銖的善款。」