「彈跳豬」獲以太坊創辦人收為養女　收200萬升級生活

泰國侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)紅遍全球，除了吸引杜拜富豪捐贈約500萬泰銖(約114萬港元)，就連以太坊(Ethereum)加密貨幣的聯合創辦人Vitalik Buterin早前更親身飛往當地一見彈跳豬，並送贈動物園1,000萬泰銖(約228萬港元)，為牠升級生活。
綜合報道，泰國綠山野生動物園(Khao Kheow Open)在26日Boxing day當日在Facebook(FB)專頁發文感謝以太坊聯合創始人Vitalik Buterin加入野生動物贊助計劃，並以1,000萬泰銖的慷慨禮物為彈跳豬的家人提供支持。」貼文中指出，Buterin還特別寫信給動物園，表達捐錢改善彈跳豬居住環境的意願：「我很榮幸成為彈跳豬成長過程中的養父，並以她的名義向動物園捐贈1,000萬泰銖的善款。」
幣圈 V 神身穿彈跳豬圖案恤衫到動物園探望
報道指，Buterin是彈跳豬的Fans，上月19日，他更穿上印有彈跳豬圖案的恤衫前往動物園探望這隻侏儒河馬。俄羅斯裔加拿大籍工程師Buterin，創建以太坊時只有 19 歲，當時他在就讀名校8個月後輟學，賺得大筆財富。在加密貨幣圈被譽為「 V 神」，24 歲時身價已超越馬雲，高達408億美元，成為當時最年輕的加密貨幣億萬富翁。