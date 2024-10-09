「彈跳豬」發大財！杜拜富豪贈500萬　要求升級食宿(有片)

泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬」(Moo Deng）紅爆全球，日前一名杜拜富豪特別飛到泰國，贈送牠500萬泰銖(逾115萬港元)，富豪特別要求芭堤雅綠山野生動物園(Khao Kheow Open Zoo)必須將錢全花在彈跳豬一隻身上，用作提升牠的生活質素。
綜合報道，年僅3個月大的彈跳豬可謂受萬千寵愛於一身，一名杜拜富豪因為很喜歡牠，決定送牠500萬泰銖，讓飼養彈跳豬的芭達雅綠山動物園十分驚喜。富豪表示，希望將資金用於改善動物園，提高彈跳豬的生活品質，包括用於牠的生活環境、玩具和日常需求，但最主要是改善牠的飲食。
彈跳豬曾獲捐款助動物福利計劃
綠山國家動物園職員還透露，這並非「彈跳豬」首次收到大額贊助，牠因為愛生氣又可愛個性吸引到許多關注和支持，早前還有一位以「Moodeng on ETH」為名的加密幣投資者，向他們捐贈約3.4萬泰銖(約7,900港元)，用於支持他們的野生動物福利計劃。
หลับหมด ไม่สนใครรอ 🤣 #hippo #PygmyHippo #ขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง #หมูเด้งจะเด้งกี่โมง #Moodeng pic.twitter.com/wWIIBBIr6u— Khamoo.andthegang (@and_khamoo) October 7, 2024