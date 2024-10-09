「彈跳豬」發大財！杜拜富豪贈500萬　要求升級食宿(有片)

泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬」(Moo Deng）紅爆全球，日前一名杜拜富豪特別飛到泰國，贈送牠500萬泰銖(逾115萬港元)，富豪特別要求芭堤雅綠山野生動物園(Khao Kheow Open Zoo)必須將錢全花在彈跳豬一隻身上，用作提升牠的生活質素。

綜合報道，年僅3個月大的彈跳豬可謂受萬千寵愛於一身，一名杜拜富豪因為很喜歡牠，決定送牠500萬泰銖，讓飼養彈跳豬的芭達雅綠山動物園十分驚喜。富豪表示，希望將資金用於改善動物園，提高彈跳豬的生活品質，包括用於牠的生活環境、玩具和日常需求，但最主要是改善牠的飲食。