《怪奇物語》結局撞正跨年夜　在家追劇勝外出社交？

有調查顯示，美國高達三分之二的受訪者決定省略跨年慶祝活動，寧願在家中梳化上度過。原因之一竟然是Netflix的人氣劇集《怪奇物語》(Stranger Things)第五季完結篇大結局將於美國時間12月31日，即是本港時間元旦(2026年1月1日)早上上線。
《紐約郵報》(New York Post)報道，針對3,000名美國人的調查顯示，高達三分之二的受訪者決定直接略過跨年慶祝活動，僅有約24%的人有與至親好友迎接2026年到來的意願。選擇宅在家中的受訪者，有35%的人決定在螢幕前見證曾創下全球最佳首播紀錄的《怪奇物語》劃下句點。除此之外，Netflix、Disney+及HBO等多個串流平台也有不少人氣影集備受討論，包括美劇《烈愛對決》(Heated Rivalry)、韓劇《現金英雄》，還有天后Taylor Swift紀錄片等，亦為選擇留在家中的受訪者提供豐富的娛樂。
有受訪者認為看牙醫較狂歡輕鬆
但令人關注的是，許多美國人對於社交活動的排斥程度已超乎想像。調查發現四分之一的受訪者寧願去牙醫診所，也不願參加跨年派對，甚至有五分之一的人認為接受俗稱「杜牙根」的根管治療，都比夜晚出門狂歡來得輕鬆。除了追劇，20%的人選擇早睡，還有10%的人即便在倒數階段，也僅僅選擇透過滑手機看社群媒體度過。不過，Z世代仍展現出截然不同的社交熱情，該族群中有36%的人表示對跨年出門狂歡感到興奮。然而，整體社會的「派對赤字」與社交技能流失現象仍引發專家擔憂。心理學家Iain Smith分析指，螢幕成癮正深刻改變人類的本質，人們正從傳統的社交型靈長類，演化成僅與電子螢幕互動的哺乳類動物，而跨年夜的冷清景象正是此變化的真實寫照。