《怪奇物語》結局撞正跨年夜　在家追劇勝外出社交？

有調查顯示，美國高達三分之二的受訪者決定省略跨年慶祝活動，寧願在家中梳化上度過。原因之一竟然是Netflix的人氣劇集《怪奇物語》(Stranger Things)第五季完結篇大結局將於美國時間12月31日，即是本港時間元旦(2026年1月1日)早上上線。

《紐約郵報》(New York Post)報道，針對3,000名美國人的調查顯示，高達三分之二的受訪者決定直接略過跨年慶祝活動，僅有約24%的人有與至親好友迎接2026年到來的意願。選擇宅在家中的受訪者，有35%的人決定在螢幕前見證曾創下全球最佳首播紀錄的《怪奇物語》劃下句點。除此之外，Netflix、Disney+及HBO等多個串流平台也有不少人氣影集備受討論，包括美劇《烈愛對決》(Heated Rivalry)、韓劇《現金英雄》，還有天后Taylor Swift紀錄片等，亦為選擇留在家中的受訪者提供豐富的娛樂。