「您的外送員正在戰鬥中」真人上演　外賣員送餐遇劫抽出開山刀擊退賊人(有片)

網路迷因「您的外賣員正在戰鬥中」真實上演。南美國家烏拉圭一名外賣員近日夜間送餐途中，突然遇到2名賊人企圖打劫，詎料外賣員果斷從外賣箱裡掏出一把開山刀，當場擊退賊人，影片曝光後立刻在網上瘋傳。

綜合報道，事發於22日晚上近10時，街道的CCTV影片顯示，一名男外賣員正將餐點送至郊區的一間民宅，不遠處可見2名男子鬼鬼祟祟向他靠近，近以左右包抄的方式企圖圍堵外賣員，早已察覺二人的外賣員已高度戒備，將手伸進外賣箱，作勢拿出餐點，詎料下一秒竟然抽出一把開山刀，就追著賊人追劈，賊人發現「惹錯人」立即拔足便逃，外賣員見一個賊人走得快，即轉移目標至另一賊人，經一番追逐，當場將對方斬至倒地。