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2023-09-11 20:21:20

「惡霸犬」襲擊11歲女童 再狂奔撲咬一男 主人唔識教 英擬禁養(有片) 

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美國惡霸犬。(互聯網)

美國惡霸犬。(互聯網)

養狗的禁忌、花費及所選擇的品種，養狗前都必須考慮清楚。一種名為「美國惡霸犬」(American XL Bully)近日在當地引起關注，有片段可見伯明翰一隻美國惡霸犬從主人手繩爭脫後，襲擊一名11歲女童，之後再追咬一名男子，途人救人時亦被咬傷。涉事狗隻最終被制服，事件造成3人受傷，當地內政部稱將禁養該品種狗隻。

事發在伯明翰Bordesley Green，涉事的美國惡霸犬於上周六下午由主人帶往散步期間，突然襲擊一名在其身旁行過的11歲女童，片段可見其主人狼狽萬分，用身體壓住狗隻，女童負傷逃進店舖。但該犬最終仍逃脫狂奔至馬路對面，在一個油站外襲擊一名男子。片段可見男子牠咬住後倒地，驚險萬分，幸此時有另外兩男上前救人，其中一人用棍成功趕走咬人狗隻。

涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 涉事美國惡霸犬咬人過程。(互聯網) 美國惡霸犬。(互聯網)

美國惡霸犬｜2021年起英國致命狗咬人案 多涉美國惡霸犬

當地傳媒指，美國惡霸犬(American Bully XL)肌肉發達，經過人類訓練作鬥狗之用及多年近親交配，令其更趨好勇鬥狠。美國惡霸犬在英國愈來愈多人養，有名人視之為「身份象徵」，但該品種狗隻自2021年起在英國致命的狗隻襲擊人類個案，大部分涉及該品種狗隻。不少人關注狗主往往不懂得或沒有能力控制美國惡霸犬，英國內政大臣柏斐文稱正推動禁養美國惡霸犬。

十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
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