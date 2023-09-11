「惡霸犬」襲擊11歲女童 再狂奔撲咬一男 主人唔識教 英擬禁養(有片) 

養狗的禁忌、花費及所選擇的品種，養狗前都必須考慮清楚。一種名為「美國惡霸犬」(American XL Bully)近日在當地引起關注，有片段可見伯明翰一隻美國惡霸犬從主人手繩爭脫後，襲擊一名11歲女童，之後再追咬一名男子，途人救人時亦被咬傷。涉事狗隻最終被制服，事件造成3人受傷，當地內政部稱將禁養該品種狗隻。

事發在伯明翰Bordesley Green，涉事的美國惡霸犬於上周六下午由主人帶往散步期間，突然襲擊一名在其身旁行過的11歲女童，片段可見其主人狼狽萬分，用身體壓住狗隻，女童負傷逃進店舖。但該犬最終仍逃脫狂奔至馬路對面，在一個油站外襲擊一名男子。片段可見男子牠咬住後倒地，驚險萬分，幸此時有另外兩男上前救人，其中一人用棍成功趕走咬人狗隻。