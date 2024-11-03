【慎入】愛丁堡街頭驚現飛脫人頭 民眾以為萬聖節仲執來玩(更新)

英國蘇格蘭愛丁堡(Edinburgh)發生駭人悲劇，有民眾晚上在行人路旁發現一個人頭，因近日適逢萬聖節，有人以為是萬聖節道具，隨手檢拾人頭開玩笑。然而警方最終證實現場發生交通意外，一名男子慘被車撞或輾至甩頭，死狀恐怖。當地傳媒形容事件為「愛丁堡的噩夢」。英警其後表示，死者為一名74歲男子，被巴士撞斃，但慘劇如何發生及為何起初沒有人知道發生車禍等，截至本港周日晚上10時，仍未有清晰交代。

事發在本月2日(六)，網上流傳照片及片段，指愛丁堡牛門街(Cowgate)街頭出現一個飛脫人頭，旋即引發關注，網民紛稱很恐怖。有片段可見有人以為人頭是玩具，一度將它拾起，但未幾似乎發現不妥，看來受驚並把人頭丟回地上。亦有照片是人頭的大特寫，令人極度不安。

死者身軀在不遠處路旁

警方其後證實，現場發生嚴重交通意外，導致一名男子慘死，已封鎖現場調查，另有圖片可見死者的身軀在路的另一邊。

一名31歲居民表示，她當時在附近一間酒吧飲酒，「我們正想走時，被職員留住。他說有警員在外面，並說有一個飛脫的人頭。我差點大笑，因為那是萬聖節周末，我以為那只是惡作劇……但酒吧職員說，不，那是真的」，「職員說警員叫他們暫時關閉酒吧，他們之後帶我們從後門離開」，她形容情況「超現實」。