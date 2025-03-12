「找數」買紅色Tesla撐馬斯克　特朗普：針對特斯拉暴力屬恐怖主義

特朗普選擇了一輛紅色Model S作為其座駕，以示對馬斯克的支持。(AP)

電動車巨頭特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克，自主管美國政府效率部(DOGE)以來，公司股價持續受壓，從高位488.54美元大幅回落，市值蒸發約8,000億美元，近乎腰斬。此前，美國總統特朗普曾公開表示將購買特斯拉以支持其政治盟友馬斯克，有關言論終於「找數」。特朗普政府在周二(11日)安排5輛特斯拉電動車停放在白宮南草坪停車道上，最終特朗普選擇了一輛紅色Model S作為其座駕，以示對馬斯克的支持。

讚馬斯克是愛國者 此次白宮共安排了5輛特斯拉電動車，涵蓋了特斯拉目前所有在售車型。除了特朗普選擇的紅色Model S外，其餘4輛將留在白宮供工作人員使用。特朗普更表示，他希望為自己選中的紅色Model S支付全額費用，他高度讚揚馬斯克是一位「愛國者」，並指出馬斯克因其在削減政府開支的行動而遭受不公平中傷，並批評破壞Tesla展銷廳和充電站的暴力行為，有關示威者應被視為國內恐怖主義。

馬斯克：Tesla未來2年在美生產量增倍 馬斯克在旗下社交媒體X發文，承諾在未來2年，增加Tesla汽車於美國生產量一倍，作為支持特朗普的政策及顯示對美國未來的信心。他近日接受《霍士電視》訪問時透露，在特朗普政府工作期間正「非常艱難(with great difficulty)」地經營自己的生意，但相信仍會繼續在特朗普政府工作至少一年。