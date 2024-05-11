「提神檸檬水」奪兩命 美連鎖餐廳下架高咖啡因飲料 1杯抵3罐紅牛

美國著名連鎖品牌潘娜拉麵包店（Panera Bread）近日逐步下架一款「提神檸檬水」，這款高咖啡因飲料被指控造成至少2人死亡。(網上圖片)

美國著名連鎖品牌潘娜拉麵包店（Panera Bread）近日逐步下架一款「提神檸檬水」，這款高咖啡因飲料被指控造成至少2人死亡。

美媒報道，2022年9月10日，21歲的美國女大生莎拉在外出用餐時突發心臟驟停，昏倒後送往附近醫院，最終去世。莎拉在5歲時被診斷出患有心臟病，因此醫生建議她避免引用高咖啡因的能量飲料。

3人心臟損傷 其中2人死亡

悲痛欲絕的莎拉父母發現，女兒生前曾喝過潘娜拉的飲料「提神檸檬水（charged lemonade）」。經查驗，這款飲料的咖啡因含量竟比3罐知名能量飲料紅牛（Red Bull）還高，他們因此提告該店，指控其沒有清楚標示出飲料的成分。