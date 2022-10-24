《撒旦詩篇》作者拉什迪一隻眼失去視力　一隻手殘障

小說《撒旦詩篇》(The Satanic Verses)作者拉什迪(Salman Rushdie)8月於美國紐約州一場文學活動被人刺傷，他的經紀人威利(Andrew Wylie)周六(22日)在媒體專訪中透露，拉什迪一隻眼睛失去視力，一隻手失去活動能力。

75歲的拉什迪8月中旬出席紐約州一場文學活動時，被人刺傷頸部及腹部。他隨後被送到附近一間醫院進行搶救，數星期後情況漸見好轉。威利向《西班牙國家報》(El Pais)表示，拉什迪一隻眼失去視力，頸項有3處嚴重傷口，一隻手因為手臂神經被切斷而無法活動，胸口和身體還有大約15處傷口。威利指拉什迪的傷勢相當嚴重，形容那是殘忍的襲擊。威利沒有透露拉什迪的下落或是否仍在醫院，但他說：「他(拉什迪)會活下去的。」

24歲疑犯不認企圖謀殺及襲擊仍在還押。(資料圖片)

24 歲疑犯不認 企圖謀殺及襲擊仍在還押

至於24歲疑犯馬塔爾(Hadi Matar) 在紐約州被控以二級企圖謀殺及襲擊罪，他否認控罪。《紐約郵報》曾發布馬塔爾在獄中受訪，他表示對魯西迪生還感到意外。他又指只看過幾頁《撒旦詩篇》。

拉什迪自1988年推出小說《撒旦詩篇》而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德，伊朗時任最高領袖霍梅尼於1989年向拉什迪發出伊斯蘭教令，號召伊斯蘭教徒殺死他及參與該書出版的人士。拉什迪在西方國家隱姓埋名近10年後才開始偶然在公開場合露面。《撒旦詩篇》日本版的翻釋者五十嵐一於1991年被刺死，案件至今仍是懸案。