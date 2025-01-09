《救參96小時》真人版　勇父追尋26日救出被綁架女兒(有片)

美國紐約一名父親早前發現自己的14歲女兒離奇失蹤，隨即報警並與警方合作展開搜索行動。他最終用了26天的時間，順利在一艘船上找回女兒，並成功將她救出，過程宛如電影《救參96小時》。

綜合報道，美國紐約長島(Long Island)一名14歲少女Emmarae在去年12月9日和一名網友登上一輛車後，就離奇失蹤。其父親Frank Gervasi發現後立刻報警，並懸賞1.5萬美金(約11.6萬港元)，希望盡快找回女兒。經過26日的搜尋，終於收到一名女子的匿名電話提供線索，指一名女孩在長島Islip主街附近的一艘遊艇上，最終Frank於本月3日，在警方抵達之前親自救出女兒。