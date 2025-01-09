《救參96小時》真人版　勇父追尋26日救出被綁架女兒(有片)

美國紐約一名父親早前發現自己的14歲女兒離奇失蹤，隨即報警並與警方合作展開搜索行動。他最終用了26天的時間，順利在一艘船上找回女兒，並成功將她救出，過程宛如電影《救參96小時》。
綜合報道，美國紐約長島(Long Island)一名14歲少女Emmarae在去年12月9日和一名網友登上一輛車後，就離奇失蹤。其父親Frank Gervasi發現後立刻報警，並懸賞1.5萬美金(約11.6萬港元)，希望盡快找回女兒。經過26日的搜尋，終於收到一名女子的匿名電話提供線索，指一名女孩在長島Islip主街附近的一艘遊艇上，最終Frank於本月3日，在警方抵達之前親自救出女兒。
Frank：女兒被綁架期間遭毒品控制及被逼進行性交易
Frank在受訪時指出，他衝上船後「不知道會發生甚麼，也不知道裡面是否有人」，後來就順利發現女兒，並趕快將她救出，因為他不知道疑犯何時會返回船上，在救出女兒後，女兒表示對方正準備將船開走。Frank非常感激那個好心人願意給予他線報，才能成功救出女兒，並說：「我無法形容我抓著她(女兒)時的感覺，她還活著，在我懷裡，地獄般的日子結束了，這是上帝的禮物」。Frank亦透露，女兒被綁架的1個月中，遭到疑犯使用毒品控制，並被逼進行性交易，他在事後在網上分享影片，交代女兒的狀況。警方和檢察官證實已將65歲疑犯Francis Buckheit拘捕，指控其犯下綁架、強姦和危害兒童，已被扣留，不得保釋，目前全案仍持續進行調查當中。