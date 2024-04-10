​日本青森驚傳膠箱藏屍命案 疑是前老闆派人扮速遞員將其誘殺

日本青森縣驚傳箱屍命案！七戶町一處私有土地，被人發現一只大型塑膠箱，而且埋在6公尺深地底。警方挖出後打開一看，竟然是一具男屍，死者的前老闆因涉有重嫌遭逮捕。

男屍被發現時，是被裝在一個長型大塑膠箱內，而且埋在6公尺深地底，懷疑當時有挖土機參與作業。而屍體被發現時嚴重腐敗，猜測已死亡好幾個月。

據《NNN》報導，屍體是在4月1日被發現，民眾表示棄屍地點是一處私人土地，大概四五年前就變土石棄置場，常有砂石車來來去去。而此處距離東北新幹線「七戶十和田站」約4公里外，周圍都是住宅區 。

死者前老闆，同時也是主嫌十枝內伸一郎8日遭逮捕。（圖／翻攝NNN、主嫌FB）

四人合謀速遞員假扮殺人

警方調查，死者身分為54歲卡車司機谷名幸兒，而47歲物流公司老闆十枝內伸一郎、及45歲上班族竹內洋涉嫌棄屍，8日遭警方逮捕。

日媒報導，谷名1月7日就被家屬通報失蹤，沒想到三個月後卻成了冰冷屍體，讓家屬怎麼樣都無法接受。死者兒子難過表示，「接到這樣的消息太突然了，到現在還無法相信這是真的」。

警方調閱監視器發現，原來除了被逮捕的2人，還有另2名同夥男女。

當中一人在谷名失蹤當天，假扮成宅配員誘拐他出門，待他抵達指定地點，一群人一擁上前圍毆他，據悉，十枝內當時瘋狂攻擊谷名的臉部，還整個人騎到他身上不斷動手狂毆。

據悉，待死者被打到無力虛脫時，整個人被拖上他們準備好的車，接著揚長而去不見蹤影。

檢調深入調查發現，死者和主嫌十枝內曾經是員工和老闆的關係，疑似捲入利益糾葛而惹上殺身之禍。