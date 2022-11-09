「日本駙馬」小室圭鹹魚翻身 紐約多間律師樓百萬年薪挖角

日本皇室秋篠宮文仁親王長女小室真子(真子公主)的丈夫小室圭，三度報考紐約律師資格考試，頭兩次都落敗，10月下旬終於合格，由原先只能擔任律師助理的他，瞬即成為行內炙手可熱的人，多間律師事務所開出百萬年薪，力邀加盟，可算「鹹魚翻身」。據日本雜誌《女性自身》報道，小室圭自法律學院畢業後，一直在Lowenstein Sandler(簡稱LS)任職律師助理，縱使首兩次報考紐約律師執照皆落榜，LS仍對他不理不棄，而在10月尾終於考獲律師資格，預計明年1月小室圭將正式升格為律師。

年薪270萬挖角

儘管外界預計他會繼續留在LS任職，然而，目前已有多間紐約律師樓高薪挖角，開出年薪4,000至5,000萬日圓(約216萬至270萬港元)力邀這位日本皇室駙馬加盟，希望為公司帶來更多日本尊貴客戶。其中包括Windels Marx(簡稱WM)律師事務所，小室圭曾於2020年在WM實習過，該公司合夥人之一是多屆紐約日裔協會會長森脇俊一，正是引薦小室圭至紐約法律界的恩師，公司主要處理房地產銷售及遺產繼承。據擁有國際律師執照的清原博指，新晉律師在紐約業界跳槽情況很常見，但由小室圭的論文來看，他的專長是商業領域範疇，正正是LS擅長的商業案件。