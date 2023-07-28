《明日之後》冰河浩劫最快2025年開始？　科學家警告：關鍵洋流系統已瀕崩潰

記者彭巧蓁／綜合報道
電影《明日之後》劇情描述由於全球暖化，導致世界各地的洋流停止，引發了地球新的冰河時代。或許大家覺得這只是科幻小說，但科學家表示，這個可怕的預言恐怕很快就會成為現實。
一份新的研究警告，由於氣候變化，從2025年開始，驅動墨西哥灣流的大西洋經向翻轉環流（Atlantic meridional overturning circulation，AMOC）可能隨時崩潰。
這種情況「95%確定會發生」
AMOC是全球最大的海洋環流系統之一，驅動墨西哥灣的暖水流向英國，也是西歐的冬季較為暖和的原因。但如果它崩潰，其影響將是毀滅性的。歐洲將陷入極度冰凍，而大多數非洲、加勒比海地區以及哥倫比亞、秘魯和玻利維亞等南美國家的氣溫則將飆升。
哥本哈根大學的科學家表示，如果目前的溫室氣體排放持續下去，到本世紀末這種情況「95%確定會發生」。
AMOC正處於1600年來最弱
洋流在地球當前的氣候中有著相當重要的作用，因為它們在熱帶地區和大西洋地區最北端之間重新分配熱量、寒冷和降雨。
專家補充說，如果不採取重大行動應對氣候變化，這種情況最有可能發生在2057年，甚至最早在兩年後的2025年發生。事實上，早在2021年就已經就有研究發出警告，表示AMOC正處於1600年來最弱的時候，一旦它完全停滯，地球恐將進入冰河時期。
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