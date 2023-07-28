《明日之後》冰河浩劫最快2025年開始？　科學家警告：關鍵洋流系統已瀕崩潰

記者彭巧蓁／綜合報道

電影《明日之後》劇情描述由於全球暖化，導致世界各地的洋流停止，引發了地球新的冰河時代。或許大家覺得這只是科幻小說，但科學家表示，這個可怕的預言恐怕很快就會成為現實。

一份新的研究警告，由於氣候變化，從2025年開始，驅動墨西哥灣流的大西洋經向翻轉環流（Atlantic meridional overturning circulation，AMOC）可能隨時崩潰。

這種情況「95%確定會發生」

AMOC是全球最大的海洋環流系統之一，驅動墨西哥灣的暖水流向英國，也是西歐的冬季較為暖和的原因。但如果它崩潰，其影響將是毀滅性的。歐洲將陷入極度冰凍，而大多數非洲、加勒比海地區以及哥倫比亞、秘魯和玻利維亞等南美國家的氣溫則將飆升。

哥本哈根大學的科學家表示，如果目前的溫室氣體排放持續下去，到本世紀末這種情況「95%確定會發生」。